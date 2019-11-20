Governo assina termo que garante propriedade de terras a quilombolas

Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A ministra das Mulheres, Direitos Humanos e da Família Damares Alves assinou nesta quarta-feira (20), dia da Consciência Negra, termo que garante a propriedade de terras contestadas judicialmente a 628 famílias quilombolas. As terras ficam na região Nordeste, nos estados do Ceará e da Paraíba.

Não há nada que mais tire o sono de um pai ou de uma mãe do que a insegurança do lar. Muitas pessoas afirmam que este é um governo que não quer demarcar áreas e que não liga para os povos tradicionais. Esse é o primeiro de muitos termos. Aceitamos o desafio de fazer a maior regulamentação fundiária da história do país, afirmou a ministra durante a celebração da Semana da Consciência Negra.

O termo, que indeniza proprietários legais de terras em que estão instalados os quilombos, é de R$ 1,9 milhão - verba que vem do Fundo de Titulação de Terras do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O economista Geraldo José Filho, atual presidente do órgão, também assinou a titulação.

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA