Governo anuncia liberação de R$ 2 bilhões para obras de saneamento

De acordo com o Ministério das Cidades, do total de investimentos, R$ 1,29 bilhão (67%) são voltados para obras de esgotamento sanitário Crédito: Reprodução/Pixabay

O governo federal anunciou nesta terça-feira (27) um crédito de R$ 2 bilhões para investimento em saneamento. A verba será utilizada em 86 contratos celebrados com companhias de saneamento estaduais e municipais, pré-selecionadas na primeira fase do Programa Avançar Cidades - Saneamento. Os contratos contemplam cidades de Mato Grosso do Sul, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Segundo o ministro das Cidades, Alexandre Baldy (PP), os contratos aprovados serão enviados para a Caixa Econômica Federal e os investimentos serão viabilizados por recursos dos Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS):

"São recursos oriundos do FGTS, fonte de empréstimo, que são geridos pelo Ministério das Cidades. São financiamentos para que as companhias ou as prefeituras que hoje estão aptas a contratar um agente financeiro possam investir em abastecimento de água, quase R$ 695 milhões, e tratamento e coleta de esgoto sanitário, na ordem de R$ 1,250 bilhão", disse Baldy.

De acordo com o Ministério das Cidades, do total de investimentos, R$ 1,29 bilhão (67%) são voltados para obras de esgotamento sanitário; R$ 663,27 milhões (32%) para obras de abastecimento de água e redução e controle de perdas; e R$ 29,8 milhões (1%) para estudos, projetos e planos das companhias.