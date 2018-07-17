Governo antecipa parcela do 13º de aposentados e pensionistas

O presidente Michel Temer assinou, nesta segunda-feira, um decreto que antecipa metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O benefício será pago em duas parcelas, sendo a primeira em agosto, junto com o pagamento da remuneração do mês, e que pode ser de até 50% do valor. Já a segunda parcela, como ocorreu no ano passado, será paga em novembro.