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Benefício

Governo antecipa parcela do 13º de aposentados e pensionistas

Primeira pagamento será em agosto, junto com renumeração do mês

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 22:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 22:18
Governo antecipa parcela do 13º de aposentados e pensionistas Crédito: Pixabay
O presidente Michel Temer assinou, nesta segunda-feira, um decreto que antecipa metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
O benefício será pago em duas parcelas, sendo a primeira em agosto, junto com o pagamento da remuneração do mês, e que pode ser de até 50% do valor. Já a segunda parcela, como ocorreu no ano passado, será paga em novembro.
>Bancos já começam a oferecer antecipação do 13º salário
A antecipação do pagamento, cujo decreto será publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, significa uma injeção de R$ 21 bilhões na economia.
 

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