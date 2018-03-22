Governo americano não confirma suspensão de sobretaxa do aço no Brasil

Michel Temer anunciou que os EUA iriam suspender a taxação sobre o aço no Brasil Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Nesta quarta-feira (21), o presidente Michel Temer anunciou que os Estados Unidos iriam suspender as sobretaxas sobre o aço no Brasil, porém, a fala do presidente não tem nenhuma confirmação da Casa Branca, segundo apurações do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo a reportagem, o governo americano não oficializou a suspensão da taxa, que entraria em vigor nesta sexta-feira (23), com as tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio. Os únicos países que haviam recebido a isenção eram México e Canadá.

Em entrevista, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que Temer teria recebido uma comunicação oficial do governo americano informando sobre a suspensão das tarifas.

"O embaixador Sérgio Amaral que mandou aquela mensagem, que foi recebida pelo ministro Aloysio Nunes Ferreira, que passou para o presidente Michel Temer, dizendo que, com o Brasil, a negociação do aço estava iniciada e, enquanto houver negociação, não serão implementadas aquelas restrições que foram originalmente estabelecidas", disse Padilha.

Durante uma audiência no Congresso americano, na tarde quarta-feira (21), o diretor do escritório de comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer não afirmou que o Brasil estava entre os países que teriam a aplicação das tarifas suspensas enquanto negociam com os EUA, até o dia 30 de abril. Lighthizer disse que apenas o Canadá e México estavam incluídos, enquanto se renegocia o Nafta. Ele afirmou que o país estava em negociações com a Argentina, União Europeia e Austrália, e que "em breve começaria a falar com o Brasil".

O diretor afirmou que o Brasil era um exemplo "inusual" e "único" porque exportava, na maioria das vezes, aço semi-acabado para os EUA, e que o escritório de comércio iria levar isso em consideração, mas que a decisão depende do presidente Donald Trump.