Governo ameaça distribuidoras com multa de R$ 9 milhões

Empresas têm dez dias para explicar redução menor do preço do diesel Crédito: Gasolina

O Ministério da Justiça informou nesta terça-feira que notificou as distribuidoras de combustíveis Petrobras, Ipiranga, Raízen, Alesat, Ciapetro, Royal Fic e Zema por suposta ausência de repasse integral aos postos do desconto de R$ 0,46 no litro do diesel prometido pelo governo. A redução no preço do óleo faz parte das medidas para encerrar a greve dos caminhoneiros, que durou mais de dez dias e gerou uma crise de desabastecimento no país.

As distribuidoras terão 10 dias para fornecer esclarecimentos à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça. Caso as empresas não respondam aos questionamentos no prazo estipulado, o ministério poderá instaurar processo administrativo contra as empresas e aplicar multa que pode passar de R$ 9 milhões, de acordo com o comunicado.

Segundo a pasta, as empresas ainda terão que apresentar as notas fiscais de venda do diesel em cada estado brasileiro, em datas determinadas.

O Ministério da Justiça comunicou que recebeu 98 denúncias informando que as distribuidoras não estavam repassando o desconto fornecido pelo governo em relação ao preço do diesel, o que contraria portarias da pasta que estabeleceram a obrigatoriedade da redução na bomba.

Em nota, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse ter enviado correspondência a todos os governadores solicitando o apoio para fiscalizar se a redução no preço do diesel está sendo repassada para os consumidores.

Segundo o Ministério da Justiça, foram realizadas 1.179 ações de fiscalização para verificar se o desconto no diesel é repassado ao consumidor.

O Ministério da Justiça coordena uma rede no governo formada pelos procons estaduais, Secretaria Nacional do Consumidor, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), ministérios públicos estaduais, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Advocacia-Geral da União (AGU) para fiscalizar o preço do diesel.