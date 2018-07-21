Governistas vão procurar abrigo em chapas proporcionais vantajosas

Deputado estadual Enivaldo dos Anjos Crédito: Reinaldo Carvalho / Ales

saída do vice-governador César Colnago do páreo. A pré-candidatura de Aridelmo Teixeira (PTB) está mantida, mas não empolga as demais legendas. Apesar do tom de união que os partidos da base governista tentaram imprimir desde que o governador Paulo Hartung (MDB) anunciou que não disputaria a reeleição, as siglas da base aliada estão à beira da fragmentação após três dos quatro nomes postos com possíveis substitutos para o emedebista não se disporem a concorrer ou não se viabilizarem. Nesta sexta-feira (20) foi a vez da oficialização dado páreo. A pré-candidatura de Aridelmo Teixeira (PTB), mas não empolga as demais legendas.

acenou mais positivamente para Rose. Agora, o critério para definir quem vai para onde são os espaços nas chapas proporcionais (para eleger deputados federais e estaduais). O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), que participou nesta sexta de uma reunião entre os governistas, diz que "o partido está procurando coligação para as proporcionais" e não descarta fechar nem com a senadora Rose de Freitas (Podemos), nem com o ex-governador Renato Casagrande (PSB), que seriam os adversários de Hartung se ele se lançasse na disputa. O presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga, por sua vez, já

A impossibilidade de acomodação de todos numa chapa proporcional atraente foi justamente um dos fatores para a inviabilização de Colnago.

Interlocutores do PRB também aventam a possibilidade de o partido caminhar com Rose, tendo o deputado estadual Amaro Neto (PRB) na chapa como pré-candidato ao Senado, mas ainda não foi fechada a parceria.

Quanto à viabilidade de uma eventual candidatura de Aridelmo, um governista é taxativo: "O PTB está sonhando sozinho".

A frase "todo mundo está conversando com todo mundo" é a mais ouvida há dias, mas ainda mais nesta sexta. O presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, até esteve uma reunião com partidos do bloco hartunguista. O porta-voz da Rede no Estado, André Toscano, também esteve lá.

Presidente estadual do PCdoB, o deputado federal Givaldo Vieira diz que as conversas da sigla estão adiantadas com o PSB e há ainda uma relação "simpática" com a Rede. "O Audifax (prefeito da Serra e filiado à Rede) é parceiro do Gilson Daniel, do Podemos, que está lá conversando com os partidos governistas. Então não há nenhuma negativa de tratar com essas pessoas, mas o caminho do PCdoB passa primeiramente pelo Casagrande", afirma. Givaldo já foi vice-governador na gestão do socialista.

LELO E FERRAÇO

Já o presidente estadual do MDB, Lelo Coimbra, por exemplo, foi visto em conversa com o senador Ricardo Ferraço (PSDB) em um café na Praia do Canto, Vitória. O PSDB estava no bloco governista, mas já se retirou das conversas na tarde desta sexta e agora é dada como certa uma aliança entre tucanos e socialistas. Casagrande e Ferraço conversaram na quinta-feira (19) e também nesta sexta.

Casagrande disse à reportagem que falou, por telefone, com Ferraço, mas que "seria prematuro dizer que está fechada". "Ele me falou que o César tinha tomado a decisão de não ser candidato (ao governo) e que ia conversar internamente com o PSDB". O senador não deu retorno às tentativas de contato feitas pelo Gazeta Online.