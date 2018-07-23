Governistas com um pé na chapa de Rose

Senadora Rose de Freitas deixou o MDB e é pré-candidata ao governo pelo Podemos Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A maior parte dos partidos do blocão governista deve migrar para o palanque da senadora Rose de Freitas (Podemos), pré-candidata ao governo do Estado. Hoje, eles se reúnem para definir as alianças proporcionais (para eleição de deputados federais e estaduais), critério norteador da proximidade com a senadora. Após o governador Paulo Hartung (MDB) decidir não disputar a reeleição, as siglas bem que tentaram manter a união e foram em busca de um nome para substituir o emedebista na corrida pelo Palácio Anchieta. Mas após as desistências do senador Ricardo Ferraço (PSDB), do deputado estadual Amaro Neto (PRB) e do vice-governador César Colnago (PSDB)  e apesar da manutenção do nome do novato Aridelmo Teixeira (PTB)  agora é cada um por si. O governo não tem mais candidato, reconhece o secretário-geral do PSD  uma das siglas palacianas , o deputado estadual Enivaldo dos Anjos.

Ele conta que há 80% de chances de o partido fechar, junto com PRP, PROS e Podemos, uma coligação, a chamada perna, orbitando em torno de Rose. Mas também vislumbra outras combinações possíveis.

Até o partido de Hartung, o MDB, mantém conversas com o grupo.

O MDB está participando de outras conversas para (a aliança) proporcional. Lá tem Rede, Podemos, PRB e PTC, complementa Enivaldo. As pernas podem ser separadas, para deputado estadual e para federal. Assim, uma mesma sigla pode aparecer mais de uma vez nas projeções.

Para quem se espanta com a proximidade entre MDB e Rose, que há pouco tempo integrava a legenda, mas não era aliada de Hartung, Enivaldo também tem uma frase pronta: A campanha está sem comandante direcionando os partidos, acentuando que o governador não está por trás da movimentação. Os partidos estão livres para decidir, complementa o deputado. O presidente do MDB estadual, Lelo Coimbra, não comentou o assunto.

Apesar da segurança de Enivaldo ao desenhar o desfecho das alianças, os responsáveis de outros partidos envolvidos preferem deixar as possibilidades em aberto.

Tenho conversado com o bloquinho (PV, PPL, Avante, PTC e PSC) e com o PCdoB, disse o presidente do PRP, Dary Pagung.

Presidente do PROS, Sandro Locutor também evita falar em tendências. Mas o partido dele e o PRB deverão seguir pelo mesmo caminho, juntos.

Pré-candidato a deputado federal pelo PRB, o ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda, diz que não há inclinação no partido, até agora, para Rose ou Aridelmo. Vamos com o que candidato que nos ajude nessa caminhada. Temos um candidato ao Senado (Amaro) e precisamos de uma coligação que nos coloque em pé de igualdade com os demais para deputado federal e estadual.

O PSDB, uma das principais legendas hartunguistas até então, já é dado como certo numa parceria com o PSB do ex-governador Renato Casagrande, outro pré-candidato ao governo.

Ontem, Ferraço, designado pelos tucanos para liderar o contato com os demais partidos, manteve conversa com o presidente do PSB estadual, Luiz Ciciliotti. Quem engrossa essa fileira é o DEM de Theodorico Ferraço, pai de Ricardo, e ainda o PDT de Sérgio Vidigal.

O pedetista conta que hoje deve haver uma reunião com os tucanos e demistas para tratar da coligação.

PTB segue em frente no bloco do eu sozinho

Aridelmo Teixeira e pré-candidato pelo PTB Crédito: Fernando Madeira





Enquanto siglas governistas marcham para o palanque da senadora Rose de Freitas (Podemos) ou para o socialista Renato Casagrande, ambos pré-candidatos ao Palácio Anchieta, o PTB mantém impávido o nome de Aridelmo Teixeira (PTB) para a mesma corrida e cogita se lançar até sem o apoio de ninguém. Não vamos ficar condicionados à adesão de outros partidos. São bem-vindos, mas se não vierem, vamos seguir em frente, afirma o presidente estadual da legenda, Serjão Magalhães.

Ele diz que a chapa puro-sangue pode ser composta tendo como vice o vereador de Vitória Roberto Martins. Já as duas vagas para o Senado ainda estão indefinidas.

Após reunião da executiva estadual do PTB, ontem à noite, foi divulgada uma nota que fala em consolidação da candidatura majoritária. O que vinha dando as cartas era a coligação proporcional, mas resolvemos inverter. Temos a melhor opção, um outsider, e vamos oferece-lo à sociedade, doa a quem doer, e não fazendo jogo de cena, afirma o secretário-geral do PTB estadual, Haroldo Santos Filho.

Alguns partidos aliados chegaram a conversar com o PTB, como PRB, revela-se nos bastidores, mas, por enquanto, Aridelmo não empolga os hartunguistas. O PTB está sem lenço e sem documento, ironiza um integrante do até então blocão governista. (Letícia Gonçalves)

MDB

Preocupada com as condições que terá para disputar a reeleição à Assembleia Legislativa, a bancada estadual do MDB cobra informações do presidente estadual da legenda, deputado federal Lelo Coimbra. A reunião está prevista para a manhã de hoje.

De qualquer jeito, vamos conversar. Os três deputados do MDB junto com o Lelo. Precisamos saber. Nós é que carregamos o piano. O MDB tinha sete deputados na Assembleia. Saíram quatro e ficamos os três segurando a peteca. Precisamos saber com quem vamos coligar, se vamos ter cabeça de chapa, afirmou o líder da bancada do partido, Hércules Silveira, que confirmou ter sido o responsável por pedir a reunião.

Hoje, o MDB está inclinado a fechar o apoio à pré-candidatura de Rose de Freitas (Podemos) ao governo do Estado. Ela era do MDB e saiu porque o governador Paulo Hartung (MDB), até então, poderia disputar a reeleição pelo partido.

Deputados do MBD têm revelado a outras lideranças desconforto com as tratativas. Queixam-se de terem ficado à deriva quando Hartung anunciou que não tentaria a reeleição. Com a decisão, os pré-acordos para as coligações das chapas de deputados acabaram sendo zerados.

Procurado, Lelo Coimbra disse apenas que ao longo desta e da próxima semana estaremos conversando muito com nossa bancada e candidatos, informando passos e negociações de alianças.