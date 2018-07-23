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Semana de decisões

Governistas com um pé na chapa de Rose

Sem candidato do Palácio, aliados de Hartung estão perto de fechar com senadora

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 10:39
Senadora Rose de Freitas deixou o MDB e é pré-candidata ao governo pelo Podemos Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
A maior parte dos partidos do blocão governista deve migrar para o palanque da senadora Rose de Freitas (Podemos), pré-candidata ao governo do Estado. Hoje, eles se reúnem para definir as alianças proporcionais (para eleição de deputados federais e estaduais), critério norteador da proximidade com a senadora. Após o governador Paulo Hartung (MDB) decidir não disputar a reeleição, as siglas bem que tentaram manter a união e foram em busca de um nome para substituir o emedebista na corrida pelo Palácio Anchieta. Mas após as desistências do senador Ricardo Ferraço (PSDB), do deputado estadual Amaro Neto (PRB) e do vice-governador César Colnago (PSDB)  e apesar da manutenção do nome do novato Aridelmo Teixeira (PTB)  agora é cada um por si. O governo não tem mais candidato, reconhece o secretário-geral do PSD  uma das siglas palacianas , o deputado estadual Enivaldo dos Anjos.
Ele conta que há 80% de chances de o partido fechar, junto com PRP, PROS e Podemos, uma coligação, a chamada perna, orbitando em torno de Rose. Mas também vislumbra outras combinações possíveis.
Até o partido de Hartung, o MDB, mantém conversas com o grupo.
O MDB está participando de outras conversas para (a aliança) proporcional. Lá tem Rede, Podemos, PRB e PTC, complementa Enivaldo. As pernas podem ser separadas, para deputado estadual e para federal. Assim, uma mesma sigla pode aparecer mais de uma vez nas projeções.
Para quem se espanta com a proximidade entre MDB e Rose, que há pouco tempo integrava a legenda, mas não era aliada de Hartung, Enivaldo também tem uma frase pronta: A campanha está sem comandante direcionando os partidos, acentuando que o governador não está por trás da movimentação. Os partidos estão livres para decidir, complementa o deputado. O presidente do MDB estadual, Lelo Coimbra, não comentou o assunto.
Apesar da segurança de Enivaldo ao desenhar o desfecho das alianças, os responsáveis de outros partidos envolvidos preferem deixar as possibilidades em aberto.
Tenho conversado com o bloquinho (PV, PPL, Avante, PTC e PSC) e com o PCdoB, disse o presidente do PRP, Dary Pagung.
Presidente do PROS, Sandro Locutor também evita falar em tendências. Mas o partido dele e o PRB deverão seguir pelo mesmo caminho, juntos.
Pré-candidato a deputado federal pelo PRB, o ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda, diz que não há inclinação no partido, até agora, para Rose ou Aridelmo. Vamos com o que candidato que nos ajude nessa caminhada. Temos um candidato ao Senado (Amaro) e precisamos de uma coligação que nos coloque em pé de igualdade com os demais para deputado federal e estadual.
O PSDB, uma das principais legendas hartunguistas até então, já é dado como certo numa parceria com o PSB do ex-governador Renato Casagrande, outro pré-candidato ao governo.
Ontem, Ferraço, designado pelos tucanos para liderar o contato com os demais partidos, manteve conversa com o presidente do PSB estadual, Luiz Ciciliotti. Quem engrossa essa fileira é o DEM de Theodorico Ferraço, pai de Ricardo, e ainda o PDT de Sérgio Vidigal.
O pedetista conta que hoje deve haver uma reunião com os tucanos e demistas para tratar da coligação.
PTB segue em frente no bloco do eu sozinho
Aridelmo Teixeira e pré-candidato pelo PTB Crédito: Fernando Madeira
 
Enquanto siglas governistas marcham para o palanque da senadora Rose de Freitas (Podemos) ou para o socialista Renato Casagrande, ambos pré-candidatos ao Palácio Anchieta, o PTB mantém impávido o nome de Aridelmo Teixeira (PTB) para a mesma corrida e cogita se lançar até sem o apoio de ninguém. Não vamos ficar condicionados à adesão de outros partidos. São bem-vindos, mas se não vierem, vamos seguir em frente, afirma o presidente estadual da legenda, Serjão Magalhães.
Ele diz que a chapa puro-sangue pode ser composta tendo como vice o vereador de Vitória Roberto Martins. Já as duas vagas para o Senado ainda estão indefinidas.
Após reunião da executiva estadual do PTB, ontem à noite, foi divulgada uma nota que fala em consolidação da candidatura majoritária. O que vinha dando as cartas era a coligação proporcional, mas resolvemos inverter. Temos a melhor opção, um outsider, e vamos oferece-lo à sociedade, doa a quem doer, e não fazendo jogo de cena, afirma o secretário-geral do PTB estadual, Haroldo Santos Filho.
Alguns partidos aliados chegaram a conversar com o PTB, como PRB, revela-se nos bastidores, mas, por enquanto, Aridelmo não empolga os hartunguistas. O PTB está sem lenço e sem documento, ironiza um integrante do até então blocão governista. (Letícia Gonçalves)
MDB
Preocupada com as condições que terá para disputar a reeleição à Assembleia Legislativa, a bancada estadual do MDB cobra informações do presidente estadual da legenda, deputado federal Lelo Coimbra. A reunião está prevista para a manhã de hoje.
De qualquer jeito, vamos conversar. Os três deputados do MDB junto com o Lelo. Precisamos saber. Nós é que carregamos o piano. O MDB tinha sete deputados na Assembleia. Saíram quatro e ficamos os três segurando a peteca. Precisamos saber com quem vamos coligar, se vamos ter cabeça de chapa, afirmou o líder da bancada do partido, Hércules Silveira, que confirmou ter sido o responsável por pedir a reunião.
Hoje, o MDB está inclinado a fechar o apoio à pré-candidatura de Rose de Freitas (Podemos) ao governo do Estado. Ela era do MDB e saiu porque o governador Paulo Hartung (MDB), até então, poderia disputar a reeleição pelo partido.
Deputados do MBD têm revelado a outras lideranças desconforto com as tratativas. Queixam-se de terem ficado à deriva quando Hartung anunciou que não tentaria a reeleição. Com a decisão, os pré-acordos para as coligações das chapas de deputados acabaram sendo zerados.
Procurado, Lelo Coimbra disse apenas que ao longo desta e da próxima semana estaremos conversando muito com nossa bancada e candidatos, informando passos e negociações de alianças.
 

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