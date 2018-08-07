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Definições partidárias

Governista PRP fecha com Casagrande na corrida eleitoral

Partido também havia flertado com a senadora Rose de Freitas (Podemos)

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 00:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 00:35
Dary Pagung é deputado estadual e presidente do PRP Crédito: Tati Beling/Ales
O PRP, que havia flertado com a senadora Rose de Freitas (Podemos), selou aliança, nesta segunda-feira (6), com o ex-governador Renato Casagrande (PSB), adversário da parlamentar na disputa pelo governo do Estado. Ao contrário de PRB e PSD, no entanto, o PRP não havia declarado apoio a Rose.
"A senadora esteve na nossa convenção, mas o Ciciliotti (Luiz Carlos Ciciliotti), presidente do PSB, também esteve", lembra o vice-presidente do PRP estadual, Arthur Gomes. "A gente não havia fechado acordo formal com ninguém. Estávamos conversando com todos", complementa. Na convenção, o partido deixou em aberto as parcerias que fecharia, inclusive para a candidatura majoritária (ao governo).
Mas o que definiu os rumos da legenda, assim como de várias outras, foram as chapas proporcionais (para eleger deputados federais e estaduais). "O partido entendeu que a melhor coligação para a proporcional para estadual seria com o PCdoB. E o PCdoB tinha um alinhamento com Renato", conta Gomes.
"E a gente precisa enfrentar a cláusula de barreira (a votação para deputado federal define a sobrevida dos partidos num futuro próximo). Demos a opção dos candidatos a federal de escolherem a coligação e eles também entenderam que o chapão com os partidos que estão com o Renato seria o melhor caminho", ressalta o vice-presidente do partido. 
O PRP era um dos partidos governistas que tentava, num blocão, encontrar um substituto hartunguista para a disputa pelo Palácio Anchieta. Como nenhum nome vingou, a base se esfacelou e cada um foi para um lado. 
O deputado estadual Dary Pagung, presidente do PRP, é candidato à reeleição. Outro nome da sigla na disputa pela Assembleia Legislativa é o delegado Lorenzo Pazolini.

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