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Disputa

Governador do Amapá é reeleito

Góes teve 33,55% dos votos válidos no primeiro turno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 22:59

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 22:59

Waldez Góes (PDT) Crédito: José Cruz/ Agência Brasil
Atual governador do Amapá, Waldez Góes (PDT) acaba de conquistar, matematicamente, a reeleição. Ele tem 52,32% dos votos válidos, contra 47,68% de João Capiberibe (PSB), com 96,81% das urnas apuradas. Góes já governou o estado duas vezes.
Em 2010, logo depois de deixar o cargo para concorrer ao Senado, Góes foi preso pela Polícia Federal, acusado de desviar recursos públicos. No ano passado, foi inocentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu não haver provas suficientes contra ele. Natural de Gurupá, tem 57 anos.
Góes teve 33,55% dos votos válidos no primeiro turno. O adversário João Capiberibe, que liderava as pesquisas pré-eleitorais, conseguiu concorrer ao segundo turno após obter uma liminar (decisão provisória) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinando que seus votos fossem contabilizados. Capiberibe teve o nome mantido pelo tribunal, apesar de seu vice ter a candidatura impugnada.

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