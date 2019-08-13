Goleiro Bruno tem propostas e pedirá à Justiça para voltar a jogar

Goleiro Bruno Crédito: GZ

O goleiro Bruno Fernandes pode voltar ao futebol. O atleta recebeu propostas, inclusive uma do Poços de Caldas FC de Minas Gerais, e entrará com um pedido junto à Justiça mineira para que ele possa voltar a atuar.

Uma reunião com a equipe aconteceu nesta terça-feira (13). "Antes de qualquer contrato ser formalizado, será feito um pedido formal ao juiz da execução penal, em obediência à lei", disso o escritório Mariana Migliorini Advogados e Associados, que atende Bruno. Em razão da agenda de viagens da advogada, a requisição à Justiça deve ser protocolada apenas na quarta-feira (14).

Segundo os representantes, ele também teve propostas de outras equipes. Eles não informaram por qual time o goleiro deseja atuar. Atualmente, o Poços de Caldas disputa a terceira divisão mineira, que só começa em 2020. A reportagem não conseguiu contato com o clube até a publicação deste texto.

Nas suas redes sociais, o Poços de Caldas não confirma a contratação, mas nesta terça fez mais de uma postagem com tom enigmático. "Nosso trabalho é um trabalho social dando oportunidade para todos. Em breve estaremos anunciando uma grande contratação", diz um texto no Facebook.

O goleiro cumpre pena de 20 anos e nove meses pelo assassinato da ex-namorada, Eliza Samudio, ocorrido em 2010. Inicialmente, ele fora condenado a 22 anos e 3 meses, mas teve a pena reduzida em 2017, pela prescrição do crime de ocultação de cadáver.

Em julho deste ano, Bruno foi autorizado voltar ao regime semiaberto, direito concedido a ele pela primeira vez em outubro de 2018, mas perdido após ele ser filmado, pela TV Alterosa (afiliada do SBT em Minas) tomando cerveja com mulheres em horário que deveria estar trabalhando.