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Presidente do partido

Gleisi Hoffmann nega que PT autorizou alianças com PSDB e DEM

'Nossa decisão é contra alianças com PSDB, DEM e partidos da extrema direita', escreveu a deputada federal

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 11:06
Gleisi Hoffmann Crédito: Alessandro Dantas
A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, negou através de suas redes sociais na noite dessa sexta-feira, 7, que a sigla tenha autorizado alianças com PSDB e DEM para as eleições municipais deste ano. "Nossa decisão é contra alianças com PSDB, DEM e partidos da extrema direita", escreveu a deputada federal.
Anteriormente, a assessoria do PT havia previsto alianças pontuais às siglas citadas acima. O objetivo, segundo dirigentes, seria sair do isolamento em que o partido se encontra desde o impeachment de Dilma, em 2016.
No plano aprovado e divulgado nesta sexta, a prioridade do partidos seria parcerias com outras siglas de esquerda (PSB, PDT, PCdoB, PSOL e PCO), além de coligações "táticas" com opositores ao governo de Jair Bolsonaro e ao "lavajatismo", incluindo o chamado Centrão, bloco formado por PL, PP, DEM, PRB e Solidariedade. Os únicos vetos previstos eram PSL, Novo, Aliança pelo Brasil e setores que tenham hostilizado os ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva.
De acordo com o texto original, desmentido nesta madrugada por Gleisi, os adversários históricos, PSDB e DEM, não se encaixariam no espectro bolsonarista proibido pelo Partido dos Trabalhadores.

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