Gleisi e Haddad vão a Curitiba discutir com Lula quem será vice do PT

Gleisi Hoffmann Crédito: Reprodução/Facebook

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o coordenador do programa de governo do partido, Fernando Haddad, viajam para Curitiba nesta sexta-feira (3) para se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado em segunda instância na Operação Lava Jato, para definir quem será o vice na chapa do PT à presidência nas eleições 2018.

A escolha de Haddad, segundo dirigentes, seria um indicativo de que o ex-prefeito é mesmo o favorito para substituir Lula na disputa presidencial caso o ex-presidente seja barrado pela Lei da Ficha Limpa.

As outras opções são Manuela dÁvila, oficializada candidata à Presidência pelo PCdoB, ou um vice laranja, do próprio PT, que cumpriria a função de ser um dos porta-vozes de Lula durante a campanha mas que poderia ser substituído em um segundo momento, quando a situação do ex-presidente estiver definida.

A indicação de Jaques Wagner, outro plano B, para vice seria mais difícil porque o ex-ministro vai ter que registrar a candidatura ao Senado pela Bahia também até domingo.

A estratégia inicial do PT era que o Encontro Nacional de hoje homologasse o nome de Lula para candidato a presidente e delegasse à direção nacional do partido a incumbência de escolher o vice até o dia 14 de agosto.