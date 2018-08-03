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Eleições 2018

Gleisi e Haddad vão a Curitiba discutir com Lula quem será vice do PT

Ex-prefeito de SP e Manuela D'Ávila, do PCdoB, estão entre os cotados para compor chapa do ex-presidente, preso na capital paranaense

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 17:39
Gleisi Hoffmann Crédito: Reprodução/Facebook
A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o coordenador do programa de governo do partido, Fernando Haddad, viajam para Curitiba nesta sexta-feira (3) para se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado em segunda instância na Operação Lava Jato, para definir quem será o vice na chapa do PT à presidência nas eleições 2018.
A escolha de Haddad, segundo dirigentes, seria um indicativo de que o ex-prefeito é mesmo o favorito para substituir Lula na disputa presidencial caso o ex-presidente seja barrado pela Lei da Ficha Limpa.
As outras opções são Manuela dÁvila, oficializada candidata à Presidência pelo PCdoB, ou um vice laranja, do próprio PT, que cumpriria a função de ser um dos porta-vozes de Lula durante a campanha mas que poderia ser substituído em um segundo momento, quando a situação do ex-presidente estiver definida.
A indicação de Jaques Wagner, outro plano B, para vice seria mais difícil porque o ex-ministro vai ter que registrar a candidatura ao Senado pela Bahia também até domingo.
A estratégia inicial do PT era que o Encontro Nacional de hoje homologasse o nome de Lula para candidato a presidente e delegasse à direção nacional do partido a incumbência de escolher o vice até o dia 14 de agosto.
No entanto, os advogados do PT chagaram à conclusão de que a estratégia é arriscada já que, embora existam jurisprudências conflitantes, a lei eleitoral prevê a escolha de candidatos a presidente e vice até 24 horas depois do prazo final para as convenções, que vence domingo.

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