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Decisão

Gilmar revoga medida de busca e apreensão em endereços de advogado de Lula

A decisão do magistrado acatou parcialmente pedido feito pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 08:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 08:21
O ministro Gilmar Mendes Crédito: Nelson Jr./STF/Reprodução
O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), revogou as medidas de busca e apreensão realizadas no escritório e na casa do advogado José Roberto Batochio.
A decisão do magistrado acatou parcialmente pedido feito pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

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Batochio advoga para o ex-presidente Lula e já foi defensor de Antonio Palocci no passado. Em agosto, a Polícia Federal realizou mandados de busca em endereços ligados ao ex-presidente da Petrobras, Graças Foster, e do BTG Pactual, André Esteves, baseados em delação de Palocci.
Batochio também foi alvo de buscas na ocasião, medida que a OAB chamou de "execrável".

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