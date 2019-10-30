Gilmar revoga medida de busca e apreensão em endereços de advogado de Lula

O ministro Gilmar Mendes Crédito: Nelson Jr./STF/Reprodução

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), revogou as medidas de busca e apreensão realizadas no escritório e na casa do advogado José Roberto Batochio.

A decisão do magistrado acatou parcialmente pedido feito pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Batochio advoga para o ex-presidente Lula e já foi defensor de Antonio Palocci no passado. Em agosto, a Polícia Federal realizou mandados de busca em endereços ligados ao ex-presidente da Petrobras, Graças Foster, e do BTG Pactual, André Esteves, baseados em delação de Palocci.