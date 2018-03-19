Gilmar Mendes é recebido com tomates ao chegar em evento

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, foi recebido com tomates na chegada a um evento do qual participará na capital paulista nesta segunda-feira (19). Os frutos foram atirados no carro que conduzia o ministro por um pequeno grupo de manifestantes que protesta desde o início da manhã em frente à sede do Instituto de Direito Público (IDP). Gilmar Mendes é sócio da entidade.

Aos gritos de "Somos Todos Lava Jato" e "Gilmar Solta Bandidos", os cerca de dez manifestantes continuam em frente ao prédio. Alguns deles já participaram de tentativas anteriores de "tomataço" contra o ministro, como Ricardo Rocchi, que também já tentou invadir o Palácio do Planalto em 2017, carregando tomates.