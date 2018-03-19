Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Gilmar Mendes é recebido com tomates ao chegar em evento
São Paulo

Gilmar Mendes é recebido com tomates ao chegar em evento

Frutos foram atirados no carro que transportava o ministro

Publicado em 19 de Março de 2018 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 16:18
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, foi recebido com tomates na chegada a um evento do qual participará na capital paulista nesta segunda-feira (19). Os frutos foram atirados no carro que conduzia o ministro por um pequeno grupo de manifestantes que protesta desde o início da manhã em frente à sede do Instituto de Direito Público (IDP). Gilmar Mendes é sócio da entidade.
Aos gritos de "Somos Todos Lava Jato" e "Gilmar Solta Bandidos", os cerca de dez manifestantes continuam em frente ao prédio. Alguns deles já participaram de tentativas anteriores de "tomataço" contra o ministro, como Ricardo Rocchi, que também já tentou invadir o Palácio do Planalto em 2017, carregando tomates.
"O protesto é pacífico. O tomate não machuca, na Itália é até festa. Mas a paciência do povo acabou", disse Rocchi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados