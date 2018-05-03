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Brasília

Gilmar diz que STF faz grande bagunça ao alterar regras do foro

Para o ministro, o Supremo vai reduzir a prerrogativa para todas as instituições, inclusive para os próprios ministros do Supremo

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 21:26
Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quarta-feira (2) que é um mau profeta e que a redução do foro privilegiado para deputados federais e senadores vai dar muito errado.
Estamos fazendo uma grande bagunça. Aquilo que estamos estabelecendo para os políticos estamos estabelecendo em linha geral para todos os ocupantes. Aqui não é um jogo de esperteza, é um jogo de sinceridade na interpretação da Constituição Federal. Se isso vale para deputado, valerá para comandante do Exército, por que não?, disse Gilmar, ressaltando que o entendimento a ser firmado para os parlamentares federais deverá ser estendido para outras autoridades da República.
Como sustentar isso a qualquer outro ocupante de cargo que não esteja sendo acusado de algum crime que não tenha nada a ver com a função?, questionou Gilmar.
O julgamento sobre a redução do foro privilegiado foi retomado nesta quarta-feira, com a leitura de voto do ministro Dias Toffoli.
Para Gilmar, o Supremo, na prática, reduzirá o foro para todas as instituições, inclusive para os próprios ministros do STF, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), membros do Tribunal de Contas da União (TCU) e até para os próprios comandantes das Forças Armadas.
Os senhores imaginam um oficial de Justiça de Cabrobó vindo aqui intimar o Comandante do Exército. É bom que se atente para isso. Como vamos tratar o Comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica?, disse Gilmar.
Sou um mau profeta, vai dar muito errado. São questões que temos de sinceramente, juridicamente tratar, é muito fácil enganar o povo, concluiu o ministro.

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