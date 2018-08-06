Geraldo Alckmin garante o maior tempo de televisão

O ex-governador de São Paulo garantiu o maior tempo de TV, de 5 minutos e 32 segundos Crédito: Reprodução/Instagem

Prestes a encerrar o prazo para os partidos fecharem coligações e apresentarem seus candidatos a presidente da República e vice, já é possível desenhar qual deve ser o tempo total de propaganda na televisão, no horário eleitoral gratuito, que cada aspirante ao Palácio do Planalto terá.

Em cada bloco fixo de 12 minutos e 30 segundos  tempo do horário eleitoral destinado para a propaganda das candidaturas presidenciais  o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, é o que mais aparecerá na telinha entre os 14 presidenciáveis.

O ex-governador de São Paulo garantiu o maior tempo de TV, de 5 minutos e 32 segundos, após fechar a mais ampla aliança da eleição, contando com o apoio de PP, PR, PTB, PPS, DEM, PRB, Solidariedade e PSD.

NEGOCIAÇÕES EM CURSO

Com 2 minutos e 8 segundos, o PT terá o segundo maior tempo. Até o momento o partido mantém a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar da expectativa de impugnação por estar enquadrado na Lei da Ficha Limpa após ter sido condenado em segunda instância. A estratégia petista é esticar a corda e indicar um substituto no limite do prazo. Embora o PT tenha sinalizado que vá indicar um vice da própria legenda para Lula, a cúpula do partido afirma que ainda mantém diálogo com o PCdoB e mantém a esperança de atrair o PDT. A eventual aliança com algum destes dois poderia garantir um tempo melhor para o candidato petista. O PCdoB resiste em retirar a pré-candidatura de Manuela D´Ávila sem ter a vice e o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, já afirmou que é uma viagem lisérgica considerar que ele pode integrar uma chapa encabeçada pelo PT.

O MDB terá 1 minuto e 55 segundos para fazer propaganda de seu pré-candidato, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Sem apoios fortes e com uma chapa pura, tendo o ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto, também do MDB, como vice, a legenda garantiu um bom tempo graças à bancada expressiva de deputados federais.

Em seguida vem o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, com 40 segundos de propaganda. Fracassada a ofensiva de buscar apoio do centrão, o que teria lhe garantido um tempo melhor de TV, Ciro ficou apenas com o apoio do Avante e anunciará hoje sua correligionária, a senadora Kátia Abreu, como vice.

O pré-candidato do Podemos, senador Álvaro Dias, também ficará com 40 segundos de televisão para apresentar suas propostas. O senador conseguiu o apoio do PSC, que indicou Paulo Rabello de Castro para ser seu vice, do PRP e do PTC.

A pré-candidata Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, terá 21 segundos de TV. Marina, em sua terceira disputa ao Planalto, tem o apoio apenas do PV, que indicou o ex-deputado Eduardo Jorge para ser seu vice.

Também com chapa pura, o PCdoB, de Manuela D'Avila, contará com 19 segundos de propaganda na televisão. O partido, que vinha negociando com o PT e com o PDT, lançou ontem o sindicalista Adílson Araújo como vice.

O presidenciável do PSOL, Guilherme Boulos, terá 13 segundos para apresentar sua candidatura na televisão. O PSOL tem o apoio do PCB, mas sairá com chapa pura, tendo a indígena Sônia Guajajara como vice de Boulos.

Apesar de aparecer em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de votos nos cenários sem o ex-presidente Lula, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, contará com apenas nove segundos de propaganda na TV, o mesmo tempo que terá José Maria Eymael (PSDC) e Cabo Daciolo (Patriota), candidatos bem menos expressivos nas pesquisas. Bolsonaro tem o apoio do PRTB, que indicou ontem o general da reserva Hamilton Mourão para ser seu vice. O deputado tem investido em redes sociais e em grupos de WhatsApp para divulgar sua pré-campanha.

NA LANTERNA

Velho conhecido das disputas presidenciais, Eymael terá como vice o pastor Helvio Costa, seu correligionário. Já o deputado Cabo Daciolo, estreante na disputa ao Planalto, terá como vice Suelene Balduino Nascimento, também do Patriota.

Os candidatos do PSTU, PPL e Novo serão os menos vistos na TV. Vera Lúcia (PSTU), João Goulart Filho (PPL) e João Amoêdo (Novo) terão apenas cinco segundos, cada um, de propaganda eleitoral na TV. Os três partidos terão chapa pura, tendo como vices, Hertz Dias , Léo Alves e Christian Lohbauer, respectivamente.