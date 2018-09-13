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Presidenciável

Geraldo Alckmin chega ao Espírito Santo

O candidato à presidência está cumprindo agenda no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 19:25

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 19:25

Geraldo Alckmin realiza caminhada na Avenida Marechal Campos, em Vitória, com lideranças partidárias Crédito: Rafael Monteiros de Barros | CBN Vitória
O presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) chegou ao Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13). Ele veio cumprir agenda de campanha no Estado e realizou uma caminhada pela Avenida Marechal Campos, em Vitória.
Geraldo chegou ao local por volta das 16h50, acompanhado do vice-governador do Estado, César Colnago, do senador Ricardo Ferraço e da vereadora de Vitória, Neuzinha.
Em entrevista, Alckmin destacou a importância do Estado para a indústria. "O Espírito Santo é um Estado importantíssimo. A agricultura é importante, o hortifruti, a indústria de alimentos, a produção de celulose, os serviços. É um Estado estratégico", disse.
Após o término da caminhada, por volta das 17h30, o candidato à presidência seguiu para um encontro com empresários no Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), em Vitória.
Geraldo Alckmin se encontrou com empresários no Setpes, na tarde desta quinta (13) Crédito: Rafael Monteiro de Barros | CBN Vitória
Na reunião com empresários, o candidato criticou a PEC dos gastos e defendeu o corte de gastos do Estado, sem limitar os investimentos. Ele ainda ressaltou que é preciso 'passar uma lupa' sobre os incentivos fiscais do Brasil para ver se 'todos os incentivos se justificam'.
Já à noite, Alckmin deve participar de um encontro de lideranças no comitê do PSDB, localizado na Avenida Vitória, na Capital. 

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