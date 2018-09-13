Geraldo Alckmin chega ao Espírito Santo

Geraldo Alckmin realiza caminhada na Avenida Marechal Campos, em Vitória, com lideranças partidárias Crédito: Rafael Monteiros de Barros | CBN Vitória

Geraldo chegou ao local por volta das 16h50, acompanhado do vice-governador do Estado, César Colnago, do senador Ricardo Ferraço e da vereadora de Vitória, Neuzinha.

Em entrevista, Alckmin destacou a importância do Estado para a indústria. "O Espírito Santo é um Estado importantíssimo. A agricultura é importante, o hortifruti, a indústria de alimentos, a produção de celulose, os serviços. É um Estado estratégico", disse.

Após o término da caminhada, por volta das 17h30, o candidato à presidência seguiu para um encontro com empresários no Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), em Vitória.

Geraldo Alckmin se encontrou com empresários no Setpes, na tarde desta quinta (13) Crédito: Rafael Monteiro de Barros | CBN Vitória

Na reunião com empresários, o candidato criticou a PEC dos gastos e defendeu o corte de gastos do Estado, sem limitar os investimentos. Ele ainda ressaltou que é preciso 'passar uma lupa' sobre os incentivos fiscais do Brasil para ver se 'todos os incentivos se justificam'.