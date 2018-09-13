Geraldo Alckmin chega ao Espírito Santo

O presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) chegou ao Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13). Ele veio cumprir agenda de campanha no Estado e realizou uma caminhada pela Avenida Marechal Campos, em Vitória.
Geraldo chegou ao local por volta das 16h50, acompanhado do vice-governador do Estado, César Colnago, do senador Ricardo Ferraço e da vereadora de Vitória, Neuzinha.
Em entrevista, Alckmin destacou a importância do Estado para a indústria. "O Espírito Santo é um Estado importantíssimo. A agricultura é importante, o hortifruti, a indústria de alimentos, a produção de celulose, os serviços. É um Estado estratégico", disse.
Após o término da caminhada, por volta das 17h30, o candidato à presidência seguiu para um encontro com empresários no Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), em Vitória.
Na reunião com empresários, o candidato criticou a PEC dos gastos e defendeu o corte de gastos do Estado, sem limitar os investimentos. Ele ainda ressaltou que é preciso 'passar uma lupa' sobre os incentivos fiscais do Brasil para ver se 'todos os incentivos se justificam'.
Já à noite, Alckmin deve participar de um encontro de lideranças no comitê do PSDB, localizado na Avenida Vitória, na Capital.