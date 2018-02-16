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Crise de segurança

General nomeado interventor diz que situação no Rio não está tão ruim

Braga Netto afirmou que há muita mídia na situação atual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 19:07

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 19:07

O general Walter Souza Braga Netto, que comandará a intervenção federal no Rio Crédito: Reprodução/CML
Recém-nomeado interventor federal no Rio de Janeiro, o general Walter Souza Braga Netto disse que a situação no Rio não está tão ruim. Ao fim da entrevista coletiva montada no Palácio do Planalto para explicar o decreto assinado pelo presidente Michel Temer, quando se encaminhava para o gabinete do presidente, ao subir as escadas, foi perguntado se a situação no Rio estava muito ruim. O general virou-se, fez que não, abanando o dedo indicador direito, e respondeu:"muita mídia".
Braga Neto praticamente não falou durante a entrevista. Fez apenas uma breve declaração inicial dizendo que havia acabado de chegar em Brasília e que iria iniciar o planejamento da ação agora. Quando teve perguntas direcionadas a ele, quem respondeu foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen.
"Recebi a missão agora, vamos entrar numa fase de planejamento. Não tem nada que eu possa adiantar, vamos fazer um estudo, fortalecer a segurança no estado do Rio de Janeiro, somente isso", disse, encerrando rapidamente sua fala.

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