General nomeado interventor diz que situação no Rio não está tão ruim

O general Walter Souza Braga Netto, que comandará a intervenção federal no Rio Crédito: Reprodução/CML

Recém-nomeado interventor federal no Rio de Janeiro, o general Walter Souza Braga Netto disse que a situação no Rio não está tão ruim. Ao fim da entrevista coletiva montada no Palácio do Planalto para explicar o decreto assinado pelo presidente Michel Temer, quando se encaminhava para o gabinete do presidente, ao subir as escadas, foi perguntado se a situação no Rio estava muito ruim. O general virou-se, fez que não, abanando o dedo indicador direito, e respondeu:"muita mídia".

Braga Neto praticamente não falou durante a entrevista. Fez apenas uma breve declaração inicial dizendo que havia acabado de chegar em Brasília e que iria iniciar o planejamento da ação agora. Quando teve perguntas direcionadas a ele, quem respondeu foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen.