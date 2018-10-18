General eleito pelo PSL pede impeachment e prisão de ministros do STF

Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

O general Eliéser Girão Monteiro Filho, deputado eleito pelo PSL no Rio Grande do Norte, defendeu o impeachment e a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) responsáveis pela libertação de políticos acusados de corrupção, como o ex-deputado José Dirceu (PT) e os ex-governadores do Paraná Beto Richa (PSDB) e de Goiás Marconi Perillo (PSDB). Segundo ele, o impeachment de vários ministros se insere em um plano de moralização das instituições da República.

Não tem negociação com quem se vendeu para o mecanismo, escreveu em sua conta no Twitter, em referência à série da Netflix sobre a Lava Jato. Destituição e prisão, completou. Ao ser questionado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o general ratificou o disse: É isso. O Senado tem de cumprir o papel dele. O impeachment de ministros do Supremo deve ser votado pelo Senado e aprovado por dois terços da Casa. Ele é possível em caso de crime de responsabilidade, como proferir julgamento quando suspeito na causa ou exercer atividade político-partidária.