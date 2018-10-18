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Supremo

General eleito pelo PSL pede impeachment e prisão de ministros do STF

Segundo ele, 'o impeachment de vários ministros' se insere em um 'plano de moralização das instituições da República'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 22:47

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 22:47

Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O general Eliéser Girão Monteiro Filho, deputado eleito pelo PSL no Rio Grande do Norte, defendeu o impeachment e a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) responsáveis pela libertação de políticos acusados de corrupção, como o ex-deputado José Dirceu (PT) e os ex-governadores do Paraná Beto Richa (PSDB) e de Goiás Marconi Perillo (PSDB). Segundo ele, o impeachment de vários ministros se insere em um plano de moralização das instituições da República.
Não tem negociação com quem se vendeu para o mecanismo, escreveu em sua conta no Twitter, em referência à série da Netflix sobre a Lava Jato. Destituição e prisão, completou. Ao ser questionado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o general ratificou o disse: É isso. O Senado tem de cumprir o papel dele. O impeachment de ministros do Supremo deve ser votado pelo Senado e aprovado por dois terços da Casa. Ele é possível em caso de crime de responsabilidade, como proferir julgamento quando suspeito na causa ou exercer atividade político-partidária.
Girão é um dos dois generais eleitos para a Câmara pelo PSL de Jair Bolsonaro. Teve 86 mil votos no Rio Grande do Norte. É da turma de 1976 (Tuma 31 de Março) da Academia Militar das Agulhas Negras e é próximo ao general Augusto Heleno Pereira. Girão passou para a reserva em 2009 em protesto à retirada de fazendeiros da área da reserva indígena de Raposa Serra do Sol, em Roraima. O Brasil é um país onde a lei tem de ser respeitada por todos. Só porque alguém é presidente, ele deve responder apenas quando deixa a Presidência?, questionou. Em seguida, disse que se referia ao presidente Michel Temer.

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