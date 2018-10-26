General diz que Bolsonaro não vai a debates por ameaça de atentado

Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O general da reserva do Exército Augusto Heleno reafirmou à reportagem que o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, decidiu não ir a debates previstos para o segundo turno das eleições 2018 por questão de segurança. De acordo com o general, houve uma ameaça de atentado terrorista contra o candidato articulada por uma organização criminosa. Na quarta-feira, 24, Augusto Heleno havia dado essa informação durante reunião em Brasília. O vídeo foi divulgado em redes sociais.

O Estado apurou que dados da inteligência do governo federal confirmam a existência das ameaças. Essas informações foram repassadas ao candidato há mais de uma semana, e a segurança de Bolsonaro foi reforçada por temor de um novo atentado.

O general afirmou que a ida a debates, com horário marcado, é uma ameaça à integridade do candidato. Segundo Augusto Heleno, a recomendação dada a Bolsonaro foi de que toda vez que fosse sair de casa, teria de ter um vasculhamento no entorno e que jamais saísse de casa com hora marcada.

O comparecimento ao debate, que muita gente está vinculando a um medo dele debater com o Haddad (Fernando Haddad, candidato do PT), não se trata disso. É que ele está realmente ameaçado, e não é com mero tiro de sniper. É um atentado terrorista onde tem uma organização criminosa, que eu não vou citar o nome por motivos óbvios, comprovado por mensagem, por escutas telefônicas. Isso é absolutamente verídico. A saída dele, em qualquer horário, com hora marcada, é um risco, afirmou o general no vídeo, gravado na quarta-feira, quando ele almoçou na Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Ao Estado, ele disse que a gravação foi sem sua autorização, mas confirmou a autenticidade. Falei em pé, cinco minutos para esclarecer o reforço da segurança do Bolsonaro. O vídeo foi gravado ontem (quarta). Sem meu conhecimento na CNT, justificou. Os petistas disseram que era armação para que ele não fosse aos debates. Daí a divulgação das ameaças, comentou.