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Por três minutos

Gêmeos nascem em anos diferentes no Rio de Janeiro

Gabriele e Rian nasceram com a diferença de três minutos: ela em 2019 e ele em 2020

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 19:46
Jozeni com os filhos gêmeos Crédito: Divulgação/ Secretaria Municipal de Saúde do Rio
Dois gêmeos nasceram em anos diferentes por uma diferença de três minutos no Rio de Janeiro (RJ). O primeiro bebê a nascer em 2020 foi o menino Rian, à 0h01 desta quarta-feira (1°), com 2,860 kg e 49 cm, no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. Já sua irmã Gabriele chegou nos últimos minutos de 2019, às 23h58, com 2,460 kg e 47 cm.
Os dois são filhos de Jozeni Silva de Lima e Rodrigo Faustino da Silva. Já em trabalho de parto, Já mãe chegou ao hospital às 23h10 e seguiu direto para o Centro Obstétrico. Rian e Gabriele são bebês prematuros de 35 semanas de gestação e nasceram de cesariana, na presença do pai, que estava muito emocionado.

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Os pais moram em Bangu, na zona oeste do Rio, e têm mais dois filhos. A equipe que fez o parto comemorou a chegada dos irmãos, nascidos com apenas três minutos de diferença.
(Com informação da Agência Brasil)

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