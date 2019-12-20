Geddel é transferido de penitenciária de Brasília para Salvador

Geddel foi deputado federal e atuou como ministro nos governos dos ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Geddel Vieira Lima foi transferido nesta sexta-feira (20) para Salvador (BA), onde terminará de cumprir a pena de 14 anos e 10 meses de prisão a que Preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília , desde 2017,foi transferido nesta sexta-feira (20) para Salvador (BA), onde terminará de cumprir a pena de 14 anos e 10 meses de prisão a que foi condenado em outubro de 2019 , pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

, Geddel foi transferido para uma penitenciária da capital soteropolitana esta manhã, por força de decisão do Segundo a Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe) do Distrito FederalGeddel foi transferido para uma penitenciária da capital soteropolitana esta manhã, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) . Ele foi escoltado por agentes da Polícia Federal , a bordo de uma aeronave da corporação.

Na semana passada, o ministro Edson Fachin, do STF, acolheu o pedido da defesa de Geddel e autorizou sua transferência para o sistema carcerário em Salvador. No pedido de remoção, a defesa alegou que os parentes de Geddel moram na capital soteropolitana.

R$ 51 milhões guardados em malas deixadas em um apartamento de Salvador. Ex-deputado federal, Geddel atuou como ministro nos governos dos ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Michel Temer . Ele foi preso em setembro 2017, depois que a polícia encontrouR$ 51 milhões guardados em malas deixadas em um apartamento de Salvador.

No mesmo julgamento, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, irmão de Geddel, recebeu pena de 10 anos e seis meses de prisão.

Ao autorizar a transferência de Geddel, o ministro Edson Fachin determinou que, além de continuar a cumprir sua pena em Salvador até ter direito à progressão de regime, Geddel deverá pagar R$ 1,6 milhão como pena pecuniária pela condenação. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, Geddel ficará no Centro de Observação Penal do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

A Agência Brasil tentou fazer contato com o advogado de Geddel, mas este não retornou aos telefonemas da reportagem.