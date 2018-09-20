Gazeta Online mapeia opinião dos candidatos à Câmara; veja gráficos

O que pensa o candidato sobre temas importantes? Crédito: Gazeta Online

É a eleição presidencial que desperta paixões e monopoliza os debates, mas a disputa pela Câmara dos Deputados não fica nada atrás no quesito importância . Pelas mãos dos deputados, em Brasília, passarão as reformas consideradas necessárias. É com que eles que o próximo chefe do Poder Executivo negociará para implementar suas ideias. Também será papel dos parlamentares fiscalizar um governo que, a depender dos sinais das pesquisas, não será o preferido de quase metade do eleitorado.

Para que os capixabas conhecem melhor as 170 pessoas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) do Estado como concorrentes ao cargo de deputado federal, o Gazeta Online enviou a todos eles perguntas sobre temas relevantes, como limitação de gastos públicos, reforma da Previdência e legalização da maconha.

Até segunda-feira-feira (24), 71 deles responderam - o equivalente a 41,7% do total. O novo prazo definitivo para envio das repostas é até as 17 horas desta quinta-feira (20). Depois disso, os candidatos que aceitaram revelar as opiniões terão suas ideias publicadas no Gazeta Online para que os eleitores possam avaliá-las.

Candidatos de 23 partidos já responderam ao questionário:





Dos que já responderam, há uma divisão apertada entre os que são e não são estreantes em eleições:

Os candidatos também precisaram dizer o que pensam sobre limitar ou não os gastos públicos no país:

Outro tema que deve render acalorados debates na Câmara é a mudança nas regras de aposentadoria. Pedimos para que os candidatos antecipassem suas opiniões a respeito:





A eficiência, o desperdício e a corrupção em empresas estatais trouxeram a tona discussões sobre o Estado brasileiro ser ou não o dono de grandes companhias. É importante saber o que os candidatos a federal pensam a respeito:

A violência é um tema obrigatório no cotidiano dos brasileiros. Também queremos saber o que os candidatos pensam sobre o Código Penal:

Será que os candidatos têm coragem de revelar suas opiniões sobre legalizar ou não a maconha? Entre os que já enviaram respostas, o quadro é o seguinte:





Em maio deste ano, os deputados federais aprovaram o regime de urgência ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 137/2015 que pretende regulamentar a criação de novos municípios no Brasil. Já mostramos como o assunto é controverso

Novas cidades demandam novas estruturas físicas, novos vereadores, prefeitos, contratos... Eis o balanço de candidatos a favor e contra a medida: