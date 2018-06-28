Gazeta Online faz parte de grupo nacional de combate às fake news

Redação do Gazeta Online e do jornal A Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

O Gazeta Online vai participar de um projeto integrado por 24 veículos brasileiros de mídia para identificar, verificar e combater fake news (notícias falsas), rumores e manipulações de informações que possam influenciar as eleições presidenciais de 2018. Formulado desde o início deste ano, o projeto, chamado de Comprova, foi lançado nesta quinta-feira (28), em São Paulo.

A partir de agosto, jornalistas vão trabalhar de forma integrada para monitorar e fornecer dados precisos sobre

desinformações compartilhadas em redes sociais

, sites e aplicativos de mensagens privadas. Não haverá checagem de discurso de candidatos.

O projeto Comprova é uma iniciativa do First Draft, entidade ligada à Escola de Governo John F. Kennedy, na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. O First Draft já organizou uma coalizão de empresas de mídia para combater desinformação na internet durante a campanha presidencial na França, no ano passado, o premiado CrossCheck, além de ter firmado parcerias com agências de verificação de fatos nas eleições no Reino Unido e na Alemanha também em 2017.

A checagem será sempre realizada por mais de um veículo. E a publicação só ocorrerá se pelo menos três equipes integrantes do projeto concordarem sobre a falsidade da informação em questão. Só serão verificadas informações que já tiverem alcance ou com potencial viral, para que não sejam propagados boatos ainda fracos.

Depois, serão criadas peças visuais de fácil compartilhamento como imagens, gifs animados e vídeos curtos para espalhar o conteúdo verificado.

O volume de conteúdo problemático circulando no Brasil é grande demais para que uma única redação lide com ele, e não faz sentido que diferentes redações dupliquem esforços para investigar os mesmos casos de conteúdo problemático Claire Wardle, diretora do First Draft

"O uso da desinformação como ferramenta de batalha não é novidade. Num mundo conectado em tempo real por redes digitais, seu alcance é global e imediato. As consequências da difusão das fake news podem ser desastrosas para indivíduos, instituições ou até mesmo para uma nação, e as plataformas onde informações circulam no mundo digital não contêm mecanismos capazes de filtrar ou ajudar o usuário a distinguir o joio do trigo. O jornalismo profissional, com seus métodos e compromissos éticos, é uma boa arma para esse combate que, nessas circunstâncias, deve ser feito em rede para ter resultado mais rápido e eficaz", afirmou o diretor-geral da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Neto, o Café.

ELEIÇÕES E CONTEÚDO FALSO

O fenômeno das fake news passou a ter maior dimensão nas eleições dos EUA em 2016. A divulgação de notícias falsas ocupou parte do debate eleitoral naquele ano, em que disputavam o republicano Donald Trump, vencedor do pleito, e a democrata Hillary Clinton.

"Em outros países já vimos que as fake news abalaram a democracia. Então, no Brasil, precisamos estar atentos. A Gazeta está nesse processo para combater a disseminação de notícias falsas e fortalecer a democracia", salientou o diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer.

A coordenação da coalizão é da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), com apoio do Instituto para Desenvolvimento do Jornalismo (Projor). O Google News Initiative e o Facebook Journalism Project ajudam a financiar o projeto.

"O combate às fake news é uma das principais preocupações das Redações hoje. Notícias falsas contaminam o debate público e confundem o leitor. Com isso, a imprensa profissional ganha ainda mais importância. O Comprova terá a missão de ajudar o eleitor a identificar o que é verdadeiro e o que é lixo, para que ele faça suas escolhas de forma consciente, bem informado", completou o editor-chefe do jornal A Gazeta e do Gazeta Online, André Hees.

Os conteúdos verificados estarão no site do Comprova (www.projetocomprova.com.br) a partir de 6 de agosto e nos veículos integrantes da coalizão, como o Gazeta Online e o jornal A Gazeta.

COMPARTILHAMENTO

Como no Brasil o compartilhamento de conteúdos falsos se dá em grande medida pelo WhatsApp, o Comprova pedirá que as pessoas relatem rumores relacionados às eleições presidenciais a uma conta dedicada do aplicativo de troca de mensagens.

O Gazeta Online também tem um serviço de WhatsApp para receber informações sobre conteúdos falsos. O número é (27) 98135-8261. Basta salvá-lo na lista de contatos e enviar a mensagem com a informação a ser checada pelos jornalistas.

Veículos de mídia participantes

AFP

Band

BandNews

Canal Futura

Correio do Povo

Exame

Folha de S.Paulo

GaúchaZH

Gazeta do Povo

Gazeta Online

Jornal do Commercio

Metro

Brasil

Nexo Jornal

Nova Escola

NSC Comunicação

O Estado de S.Paulo

O Povo

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piauí

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