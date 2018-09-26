Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Gazeta Online entrevista candidatos ao Senado

Sabatina será de quarta a sexta-feira, a partir das 10h, com transmissão no site e nas redes sociais do portal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 22:52

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 22:52

Magno Malta (PR), Ricardo Ferraço (PSDB), Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (PPS) Crédito: Agência Senado / Guilherme Ferrari / Reprodução
O Gazeta Online começa nesta quarta-feira (26) uma série de sabatinas com os candidatos ao Senado mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais. As entrevistas serão individuais e ao vivo, de quarta a sexta-feira, a partir das 10h, com transmissão no site e nas redes sociais do portal (@gazetaonline). Internautas podem encaminhar perguntas em tempo real.
Os convites aos candidatos foram feitos na última sexta-feira (21). Foram convidados os quatro mais bem colocados nos índices de intenção de voto da última pesquisa Ibope, divulgada pela Rede Gazeta.
São eles: Magno Malta (PR), que tinha 48% das intenções de voto na pesquisa; Ricardo Ferraço (PSDB), que tinha 40%; Fabiano Contarato (Rede), com 16%; e Marcos do Val (PPS), com 9%.
Embora os candidatos tenham sido convidados na sexta, a divulgação da pesquisa Futura, publicada nesta segunda-feira (24), confirmou a tendência e eles se mantiveram nas quatro primeiras posições das intenções de votos - critério para esta sabatina.
Seguindo a ordem do levantamento, cada candidato foi convidado para ser entrevistado durante meia hora por jornalistas do time de Política da Gazeta. O senador e candidato à reeleição Magno Malta está em viagem pelo país para a campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) esta semana e, por isso, informou que não compareceria nesta terça-feira (25), quando iniciaria a série. 
Com isso, a ordem das sabatinas será a seguinte:
Ricardo Ferraço - quarta-feira, às 10h
Fabiano Contarato - quinta-feira, às 10h
Marcos do Val - sexta-feira, às 10h
Onde assistir: https://www.gazetaonline.com.br/
facebook.com/gazetaonline
twitter.com/gazetaonline
instagram.com/gazetaonline

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suzuki e-Vitara chega ao Brasil com preço de lançamento de R$ 259.990
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre a Sexta-Feira Santa
Imagem de destaque
Porquinho-da-índia: 7 curiosidades que você precisa conhecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados