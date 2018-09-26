Gazeta Online entrevista candidatos ao Senado

Magno Malta (PR), Ricardo Ferraço (PSDB), Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (PPS) Crédito: Agência Senado / Guilherme Ferrari / Reprodução

O Gazeta Online começa nesta quarta-feira (26) uma série de sabatinas com os candidatos ao Senado mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais. As entrevistas serão individuais e ao vivo, de quarta a sexta-feira, a partir das 10h, com transmissão no site e nas redes sociais do portal (@gazetaonline). Internautas podem encaminhar perguntas em tempo real.

nos índices de intenção de voto da última pesquisa Ibope, divulgada pela Rede Gazeta. Os convites aos candidatos foram feitos na última sexta-feira (21). Foram convidados os quatro mais bem colocados, divulgada pela Rede Gazeta.

São eles: Magno Malta (PR), que tinha 48% das intenções de voto na pesquisa; Ricardo Ferraço (PSDB), que tinha 40%; Fabiano Contarato (Rede), com 16%; e Marcos do Val (PPS), com 9%.

confirmou a tendência e eles se mantiveram nas quatro primeiras posições das intenções de votos - critério para esta sabatina. Embora os candidatos tenham sido convidados na sexta, a divulgação da pesquisa Futura, publicada nesta segunda-feira (24),- critério para esta sabatina.

Seguindo a ordem do levantamento, cada candidato foi convidado para ser entrevistado durante meia hora por jornalistas do time de Política da Gazeta. O senador e candidato à reeleição Magno Malta está em viagem pelo país para a campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) esta semana e, por isso, informou que não compareceria nesta terça-feira (25), quando iniciaria a série.

Com isso, a ordem das sabatinas será a seguinte:

Ricardo Ferraço - quarta-feira, às 10h

Fabiano Contarato - quinta-feira, às 10h