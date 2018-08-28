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Gazeta Online checa discurso de Jackeline Rocha

Candidata do PT foi a 1ª a participar de série de sabatinas da Rádio CBN Vitória com candidatos ao governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 23:56

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 23:56

Crédito: Bernardo Coutinho
Em uma nova edição do trabalho de checagem do discurso dos candidatos ao governo do Estado, o GAZETA ONLINE apresenta agora declarações feitas por Jackeline Rocha (PT) em entrevista à Rádio CBN Vitória na manhã desta segunda-feira (27).
No "fact-checking" (expressão em inglês para checagem de discurso), a proposta é dar oportunidade para que os eleitores tomem decisões com base em informações certas e para que os candidatos sejam precisos em suas afirmações, e não simplesmente apontar se estão mentindo ou não.
> Veja se os candidatos ao governo usaram informações fake no 1º debate
A reportagem verifica dados estatísticos, documentos históricos e comparações. Não são checadas opiniões, conceitos abertos ou tendências  coisas que ainda não se consolidaram em fontes conhecidas. O método aplicado pelo GAZETA ONLINE foi construído com base nos critérios amplamente utilizados e consolidados por algumas das principais agências de fact-checking do Brasil e de outros países.
Para cada checagem é atribuído um dos sete "selos" a seguir: 
Verdadeiro: quando a declaração ou informação corresponder aos fatos e aos dados;
Verdadeiro, mas: quando a informação for verdadeira, mas um complemento for fundamental para a formação de juízo de valor por parte do leitor;
Não se sustenta: quando não houver dados conhecidos que comprovem a informação ou declaração;
Contraditório: quando a informação ou declaração confrontar outra da mesma fonte;
Discutível: quando a veracidade depender da metodologia utilizada;
Exagerado: quando a informação seguir uma linha coerente, mas for exagerada;
Falso: quando a informação ou declaração não corresponder aos fatos ou aos dados públicos.
> Leia a entrevista completa com Jackeline
Os conteúdos checados são todos escolhidos com base em critérios jornalísticos. Na sabatina com Jackeline Rocha, foram selecionadas três declarações: 
 
Conseguimos inclusive implementar um centro de distribuição (da agricultura familiar) em Jardim América, utilizando uma emenda que estava perdida
Quando a proposta do Centro de Distribuição dos Produtos da Agricultura Familiar foi apresentada ao governo federal, Jackeline era gerente de Economia Solidária da Agência de Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa (Aderes). Por isso, consideramos a declaração verdadeira, mas, de acordo com o Portal dos Convênios do governo federal, a verba já havia sido solicitada em 2012 para implementação de outras medidas de fortalecimento da agricultura familiar. Além disso, o centro só foi inaugurado em julho deste ano, dez meses depois dela ter saído do cargo.
Segundo a assessoria de imprensa do PT estadual, Jackeline reformulou o projeto para incluir a instalação do centro de distribuição. Relatório no Portal de Convênios também mostra que ela é uma das responsáveis por assinar a restruturação.
A juventude negra precisa ter oportunidade, porque nós estamos com índices muito altos aqui no Espírito Santo de jovens que não trabalham, que não estudam e que estão sem uma perspectiva
 
Pelo menos 145 mil jovens pardos ou pretos, de 15 a 29 anos, não estavam trabalhando, nem frequentando a escola ou cursos de qualificação no ano passado, no Espírito Santo. O número é mais que o dobro do que o registrado entre brancos (58 mil) da mesma faixa etária, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de Educação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A declaração da candidata é verdadeira, uma vez que esses números representam um índice de 15,66% da juventude negra sem estudar ou trabalhar, e 7,09% dos jovens brancos nessa situação.
 
(...) quem fez qualquer tipo de situação está pagando por isso, enquanto tem outros (contra os quais) não se consegue provar nada, como é caso do ex-presidente Lula
O ex-presidente Lula foi condenado à prisão em duas instâncias da Justiça Federal pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nas condenações, provas apresentadas pelo Ministério Público Federal foram consideradas pelos magistrados. Por isso, avaliamos como falsa a declaração da candidata.
Além de delação premiada, o juiz Sérgio Moro e os desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF-4) consideraram provas documentais e testemunhais. Entre elas, um documento, segundo laudo da PF, rasurado da proposta de adesão ao triplex. O número 174 - o do triplex - foi alterado para 141, o de um apartamento básico do condomínio do Guarujá.
Outra evidência está na transferência do prédio da Bancoop para a OAS, em 2009. Os cooperados tinham 30 dias para decidir ficar ou não com o imóvel. A família Lula não tomou a decisão e parou de pagar. Mesmo assim, Bancoop e OAS não cobraram do ex-presidente e de Marisa Letícia a compra ou a desistência. Nem mesmo a retomada das parcelas.
Em 2010, muito antes da Lava Jato, a Presidência da República chegou a confirmar para o jornal "O Globo" que o casal Lula era dono da cobertura, em uma reportagem sobre o atraso na entrega da obra.
Além disso, mensagens trocadas por executivos da OAS relacionavam reformas feitas no apartamento ao casal. O ex-presidente da empreiteira Léo Pinheiro ordenou reformas de R$ 1,1 milhão no imóvel. Nos demais apartamentos não houve intervenção. O apartamento foi dado, segundo a Justiça, em forma de propina por conta de vantagens recebidas pela OAS por meio da Petrobras.
Outra alegação frequente é a de que o triplex é da OAS, pois nunca passou para o nome de Lula. Mas, para os magistrados, esse foi um dos crimes praticados. Em seu voto, o desembargador João Pedro Gebran Neto chegou a afirmar que crimes dessa espécie não passam recibo.
Foram considerados depoimentos de zeladores, de demais réus e de empregados da OAS. Todos deram conta de que o imóvel e as reformas providenciadas eram para a família Lula.
Apresentamos as conclusões à equipe da candidata, que reiterou a versão de que Lula foi vítima da continuidade de um golpe e foi considerado sem provas. Alegou que o apartamento não está em nome dele e não há "nada que comprove a condenação de Lula". Também ponderou que a população sabe que Lula é inocente.

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