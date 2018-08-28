Gazeta Online checa discurso de Jackeline Rocha

Crédito: Bernardo Coutinho

GAZETA ONLINE apresenta agora declarações feitas por Jackeline Rocha (PT) em entrevista à Rádio CBN Vitória na manhã desta segunda-feira (27). Em uma nova edição do trabalho de checagem do discurso dos candidatos ao governo do Estado, oapresenta agora declarações feitas por Jackeline Rocha (PT) emna manhã desta segunda-feira (27).

No "fact-checking" (expressão em inglês para checagem de discurso), a proposta é dar oportunidade para que os eleitores tomem decisões com base em informações certas e para que os candidatos sejam precisos em suas afirmações, e não simplesmente apontar se estão mentindo ou não.

A reportagem verifica dados estatísticos, documentos históricos e comparações. Não são checadas opiniões, conceitos abertos ou tendências  coisas que ainda não se consolidaram em fontes conhecidas. O método aplicado pelo GAZETA ONLINE foi construído com base nos critérios amplamente utilizados e consolidados por algumas das principais agências de fact-checking do Brasil e de outros países.

Para cada checagem é atribuído um dos sete "selos" a seguir:

Verdadeiro: quando a declaração ou informação corresponder aos fatos e aos dados;

Verdadeiro, mas: quando a informação for verdadeira, mas um complemento for fundamental para a formação de juízo de valor por parte do leitor;

Não se sustenta: quando não houver dados conhecidos que comprovem a informação ou declaração;

Contraditório: quando a informação ou declaração confrontar outra da mesma fonte;

Discutível: quando a veracidade depender da metodologia utilizada;

Exagerado: quando a informação seguir uma linha coerente, mas for exagerada;

Falso: quando a informação ou declaração não corresponder aos fatos ou aos dados públicos.

Os conteúdos checados são todos escolhidos com base em critérios jornalísticos. Na sabatina com Jackeline Rocha, foram selecionadas três declarações:





Conseguimos inclusive implementar um centro de distribuição (da agricultura familiar) em Jardim América, utilizando uma emenda que estava perdida

verdadeira, mas, de acordo com o Portal dos Convênios do governo federal, a verba já havia sido solicitada em 2012 para implementação de outras medidas de fortalecimento da agricultura familiar. Além disso, o centro só foi inaugurado em julho deste ano, dez meses depois dela ter saído do cargo. Quando a proposta do Centro de Distribuição dos Produtos da Agricultura Familiar foi apresentada ao governo federal, Jackeline era gerente de Economia Solidária da Agência de Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa (Aderes). Por isso, consideramos a declaração, a verba já havia sido solicitada em 2012 para implementação de outras medidas de fortalecimento da agricultura familiar. Além disso, o centro só foi inaugurado em julho deste ano, dez meses depois dela ter saído do cargo.

Segundo a assessoria de imprensa do PT estadual, Jackeline reformulou o projeto para incluir a instalação do centro de distribuição. Relatório no Portal de Convênios também mostra que ela é uma das responsáveis por assinar a restruturação.

A juventude negra precisa ter oportunidade, porque nós estamos com índices muito altos aqui no Espírito Santo de jovens que não trabalham, que não estudam e que estão sem uma perspectiva

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de Educação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pelo menos 145 mil jovens pardos ou pretos, de 15 a 29 anos, não estavam trabalhando, nem frequentando a escola ou cursos de qualificação no ano passado, no Espírito Santo. O número é mais que o dobro do que o registrado entre brancos (58 mil) da mesma faixa etária, segundo dados da

A declaração da candidata é verdadeira, uma vez que esses números representam um índice de 15,66% da juventude negra sem estudar ou trabalhar, e 7,09% dos jovens brancos nessa situação.





(...) quem fez qualquer tipo de situação está pagando por isso, enquanto tem outros (contra os quais) não se consegue provar nada, como é caso do ex-presidente Lula

O ex-presidente Lula foi condenado à prisão em duas instâncias da Justiça Federal pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nas condenações, provas apresentadas pelo Ministério Público Federal foram consideradas pelos magistrados. Por isso, avaliamos como falsa a declaração da candidata.

Além de delação premiada, o juiz Sérgio Moro e os desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF-4) consideraram provas documentais e testemunhais. Entre elas, um documento, segundo laudo da PF, rasurado da proposta de adesão ao triplex. O número 174 - o do triplex - foi alterado para 141, o de um apartamento básico do condomínio do Guarujá.

Outra evidência está na transferência do prédio da Bancoop para a OAS, em 2009. Os cooperados tinham 30 dias para decidir ficar ou não com o imóvel. A família Lula não tomou a decisão e parou de pagar. Mesmo assim, Bancoop e OAS não cobraram do ex-presidente e de Marisa Letícia a compra ou a desistência. Nem mesmo a retomada das parcelas.

Em 2010, muito antes da Lava Jato, a Presidência da República chegou a confirmar para o jornal "O Globo" que o casal Lula era dono da cobertura, em uma reportagem sobre o atraso na entrega da obra.

Além disso, mensagens trocadas por executivos da OAS relacionavam reformas feitas no apartamento ao casal. O ex-presidente da empreiteira Léo Pinheiro ordenou reformas de R$ 1,1 milhão no imóvel. Nos demais apartamentos não houve intervenção. O apartamento foi dado, segundo a Justiça, em forma de propina por conta de vantagens recebidas pela OAS por meio da Petrobras.

Foram considerados depoimentos de zeladores, de demais réus e de empregados da OAS. Todos deram conta de que o imóvel e as reformas providenciadas eram para a família Lula.