Gazeta Online checa discurso de Aridelmo Teixeira

O candidato ao governo do Estado Aridelmo Teixeira (PTB) apresentou dados corretos, mas também cometeu erros em entrevista à TV Gazeta, nesta sexta-feira.

O professor, por exemplo, atribuiu a Albert Einstein uma frase que o físico nunca pronunciou. Também passou dados exagerados sobre Escola Viva e sobre o sistema prisional do Estado.

Aridelmo Teixeira é candidato ao governo do Estado pelo PTB Crédito: TV Gazeta

Confira o resultado do fact-cheking:

Tem um cientista muito famoso no mundo, que é o Einstein, que ensina que se você usa a mesma fórmula e espera um resultado diferente tem um pouco de insanidade nisso

Ao falar sobre suas propostas de governo, Aridelmo cita um pensamento atribuído a Albert Einstein muito compartilhado nas redes sociais. A frase a qual ele fazia referência é: "Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes".

"The Ultimate Quotable Einstein", de Alice Calaprice, desmente que esse texto tenha sido um dia pronunciado pelo cientista. Diante disso, consideramos a declaração falsa. O livro, desmente que esse texto tenha sido um dia pronunciado pelo cientista. Diante disso, consideramos a declaração

reportagem do Gazeta Online, em 16 de agosto deste ano, pois o programa de governo da candidata Rose de Freitas também relacionava essa frase ao Einstein. A citação, aliás, foi tema de, pois o programa de governo da candidata Rose de Freitas também relacionava essa frase ao Einstein.

Em março de 2014, o site de tecnologia Gizmodo também fez uma matéria mostrando 9 citações falsamente compartilhadas na internet como sendo do cientista ou do americano Benjamin Franklin.

Segundo a reportagem, a frase, na verdade, pode ser encontrada no livro Sudden Death, de 1983, escrito por Rita Mae Brown, mas que não é possível saber exatamente de quem é a autoria.

Procurado, Aridelmo disse que acreditava, como muita gente, que a frase era de Einstein. Ele disse ter ficado surpreso com erro e que pôde reaprender com isso.

O capixaba passou por um esforço nos últimos anos, queda de 16%, de 17% na Receita





Aridelmo citou a queda na arrecadação duas vezes na entrevista à TV Gazeta. Na primeira, não se referiu a data. Na segunda vez, no entanto, disse que o dado se tratava dos últimos quatro anos. "Nos últimos quatro anos, eu atuei como voluntário. Eu que trouxe o projeto Escola Viva. A receita caiu 17%, não foi. Nós não fizemos 32 (Escolas Vivas)?"

Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a receita do Estado teve queda de 20,21%, nesse período. Como a arrecadação realmente caiu, consideramos a informação verdadeira, mas a queda teve um percentual diferente do que foi citado por ele.

Procuramos o candidato para esclarecer as informações. Ele disse que usou como referência reportagem publicada no ano passado pelo Gazeta Online . Porém, a matéria traz dados sobre o desempenho da arrecadação dos municípios e não do Estado.

A fonte usada por Aridelmo, portanto, não se relaciona com a queda da receita para o Estado. Mesmo assim, como ela não foi mencionada na entrevista, a informação que foi repassada pelo candidato aos telespectadores ficou próxima da verdadeira. Por isso, usamos o selo verdadeiro, mas.

Mais de 200 mil desempregados, e a sociedade se uniu no equilíbrio fiscal





O candidato disse à TV Gazeta que o Estado teve, nos últimos anos, mais de 200 mil pessoas em situação de desemprego, o que é verdade.

A última Pnad, do segundo semestre deste ano, mostra que ainda existem 257 mil desempregados.

Em torno de 30% a 40% das pessoas que marcam consulta, não aparecem para a consulta. Isso é dinheiro jogado no lixo ou não é? Daqueles que se consultam, os que não vão nem buscar os exames, que é caro, 25% não vão nem buscar

Segundo o candidato, de 30% a 40% das pessoas que marcam consulta não comparecem no atendimento. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o percentual de não comparecimento fica entre 32% a 40%. Por isso, consideramos a informação verdadeira, mas o candidato errou ao falar do percentual de pessoas que não buscam os exames. Ele disse que 25% desistem de pegar os resultados, já a Sesa afirma que esse índice varia entre 30% e 38%.

Nos últimos quatro anos, eu atuei como voluntário. Eu que trouxe o projeto Escola Viva





exagerada. A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) afirma que o programa Escola Viva foi implantado no Espírito Santo, em 2015, por um termo de cooperação técnica com o Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação (ICE). Para a implantação das unidades de tempo integral, ainda segundo a Sedu, há um custo de transferência da metodologia do ICE para o órgão. Essas despesas são custeadas pela iniciativa privada, por meio do Espírito Santo em Ação, organização da qual Aridelmo era diretor na época da criação da Escola Viva. Contudo, a implantação do tempo integral na rede estadual já fazia parte do programa de governo de Paulo Hartung em 2014 e, assim, classificamos a declaração de que foi o candidato quem trouxe o programa

Procurado, o candidato disse que está desde o início do governo prestando consultoria, voluntariamente, à Sedu em várias iniciativas, inclusive para a escola de tempo integral.

Nós fizemos isso, lá no governo em 2009 e 2010. Nós ficamos com capacidade além. Nós estávamos nas páginas negativas do mundo em termos de sistema carcerário, demos um passo enorme que foi abrir as vagas. Nós tínhamos 7 mil, 8 mil presos na época, foram abertas quase 16 mil vagas

Entre os anos de 2003 e 2010, foram investidos R$ 420,5 milhões de recursos do Estado na construção de 26 unidades prisionais, que geraram 10.512 vagas, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), órgão que administra o sistema prisional.

Com o investimento, ainda de acordo com a Sejus, o Espírito Santo tornou-se o primeiro Estado do Brasil a desativar as carceragens em delegacias e praticamente zerou o déficit de vagas nas unidades prisionais. Em março de 2011, a capacidade era de 11.507 vagas e abrigava 11.985 pessoas.

Apesar de o candidato estar correto sobre investimentos feitos no sistema prisional, o número de vagas nunca chegou a ser o dobro da quantidade de presos. Na verdade, mesmo com a ampliação da capacidade, o número de presidiários sempre foi maior. Assim, consideramos a declaração do candidato exagerada.