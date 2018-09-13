Gazeta Online checa declarações de Renato Casagrande na TV Gazeta

Renato Casagrande, candidato do PSB ao governo do Estado Crédito: TV Gazeta

Candidato ao Palácio Anchieta, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) deu informações corretas, mas também cometeu erros em sua entrevista concedida à TV Gazeta, nesta quarta-feira (12).

Na sabatina, ele acertou ao falar sobre a colocação do Espírito Santo no ranking de transparência da ONG Contas Abertas, mas apresentou informações discutíveis sobre a aposentadoria dos policiais militares, por exemplo.

Confira o resultado do fact-cheking:





Nós chegamos ao final do nosso governo em 2014 e nós alcançamos o primeiro lugar no Brasil como o governo mais transparente. A ONG Contas Abertas concedeu esse título para nós e a transparência ajuda a gente a ter um governo decente, ético.

Índice de Transparência, criado pela ONG Contas Abertas, em 2014, definiu o Espírito Santo como o mais transparente do país. O ranking, na época, em sua terceira edição, levou em consideração o conteúdo, a série história e frequência de atualização, além da usabilidade do Portal da Transparência. Diante dessas informações, consideramos a declaração verdadeira. , criado pela ONG Contas Abertas, em 2014, definiu o Espírito Santo como o mais transparente do país. O ranking, na época, em sua terceira edição, levou em consideração o conteúdo, a série história e frequência de atualização, além da usabilidade do Portal da Transparência. Diante dessas informações, consideramos a declaração

O assunto dos militares não pode ser tomado isoladamente pelo Estado do Espírito Santo. Até porque eles estão sendo regidos pela Constituição Federal.

delegou aos Estados a competência para estabelecer determinadas regras para a aposentadoria dos policiais militares e bombeiros militares. O candidato Renato Casagrande afirmou que a reforma da Previdência dos militares depende da Constituição Federal . No entanto, a Carta Magna brasileira, no art. 42,a competência para estabelecer determinadas regras para a aposentadoria dos policiais militares e bombeiros militares.

Lei 3.196/78 exigia 30 anos de contribuição para homens e mulheres. O Espírito Santo, por exemplo, tem duas legislações que definem critérios para esse servidor entrar para a reserva remunerada. Aexigia 30 anos de contribuição para homens e mulheres.

Em 2007, entrou em vigor a Lei Complementar 420 , que aumentou 35 anos de tempo de contribuição para aqueles que ingressassem no serviço a partir dessa data ou para quem já estava na ativa e trocou o sistema de vencimentos de soldo mais gratificações pela remuneração por subsídio.

Projeto de Emenda à Constituição (PEC). Os Estados, no entanto, só não têm competência para estipular a idade mínima de aposentadoria dos servidores públicos. Essa mudança precisa ser feita por

Como parte das mudanças na Previdência dos militares compete aos Estados e outra parte ao Congresso Nacional, consideramos a declaração de Casagrande discutível.

Procuramos a assessoria do candidato, que até agora não se posicionou sobre o tema.

Não tem nenhum processo tramitando contra a minha pessoa e, na hora que acontecer essa investigação, ficará totalmente transparente para a sociedade capixaba e brasileira