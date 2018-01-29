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Bem pleno

Gato de óculos escuros invade reportagem do RJTV

Repórter falava sobre tiroteios na região da Rocinha quando animal passou em uma moto acompanhando um motorista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 15:42

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 15:42

Gato de ósculos escuros 'invade' reportagem do RJTV Crédito: Reprodução / Twitter: FatosDoTwiteiro
Um gato usando óculos escuros invadiu uma reportagem do RJTV no sábado, 27, e ganhou a internet como o mais novo meme. Enquanto o repórter Pedro Figueiredo falava sobre tiroteios e mais uma pessoa ferida na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, o animal surge bem pleno em uma moto, acompanhado do motorista.
No Twitter, o vídeo viralizou. Alguns internautas comentam a possibilidade de o animal ser o gato Chiquinho, famoso na comunidade da Rocinha por gostar de relaxar e ter pose de motoqueiro tal como seu dono Alexandre.
Assista ao momento abaixo, a partir dos 00:56:

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