Gato de óculos escuros invade reportagem do RJTV

Um gato usando óculos escuros invadiu uma reportagem do RJTV no sábado, 27, e ganhou a internet como o mais novo meme. Enquanto o repórter Pedro Figueiredo falava sobre tiroteios e mais uma pessoa ferida na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, o animal surge bem pleno em uma moto, acompanhado do motorista.
No Twitter, o vídeo viralizou. Alguns internautas comentam a possibilidade de o animal ser o gato Chiquinho, famoso na comunidade da Rocinha por gostar de relaxar e ter pose de motoqueiro tal como seu dono Alexandre.
Assista ao momento abaixo, a partir dos 00:56: