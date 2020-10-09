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Levantamento

Gasto com saúde por habitante é de R$ 3,83 por dia

Os dados, levantados com a consultoria da ONG Contas Abertas, levaram em consideração as despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 09:46

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 09:46

Sistema Único de Saúde (SUS)
Sistema Único de Saúde (SUS):  levantamento constatou que o gasto com saúde por habitante é de R$ 3,83 por dia Crédito: Marcello Casal | Arquivo | Agência Brasil
Um levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM), com base nos investimentos de União, Estados e municípios para a saúde em 2019, constatou que o gasto por habitante é de R$ 3,83 por dia. O índice tem melhorado desde 2008, quando o valor estava em R$ 3, mas o órgão avalia que o país enfrenta o subfinanciamento, problemas de gestão que dificultam o acesso à saúde e necessidade de investimento na atenção primária e na carreira de médico.
Os dados, levantados com a consultoria da ONG Contas Abertas, levaram em consideração as despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) que são declaradas no Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) do Ministério da Saúde.
Nas três esferas, o investimento foi de R$ 1.398,53 per capita em todo o ano de 2019 ante R$ 1.094,87 em 2008. Os valores considerados foram corrigidos pelo Índice de Preços para o Consumidor Amplo (IPCA).

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