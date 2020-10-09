Gasto com saúde por habitante é de R$ 3,83 por dia

Um levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM), com base nos investimentos de União, Estados e municípios para a saúde em 2019, constatou que o gasto por habitante é de R$ 3,83 por dia. O índice tem melhorado desde 2008, quando o valor estava em R$ 3, mas o órgão avalia que o país enfrenta o subfinanciamento, problemas de gestão que dificultam o acesso à saúde e necessidade de investimento na atenção primária e na carreira de médico.