Garotinho pediu tiro no peito e ameaçou quebrar a cara de Cabral

Um policial federal que participou da transferência do ex-governador Anthony Garotinho do Hospital Municipal Souza Aguiar para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em novembro de 2016, relatou que o político pediu "várias vezes" para receber um tiro no peito. Garotinho teria dito que, caso o policial não o matasse, ele se suicidaria dentro da prisão.
O relato do agente foi anexado ao inquérito aberto na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra Garotinho por resistência e desacato. Também são investigadas sua mulher, a ex-governadora Rosinha Garotinho, e sua filha, Clarissa Garotinho, secretária municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação do Rio de Janeiro.
No depoimento, prestado quatro dias após o episódio, o policial federal também relatou que Garotinho disse que iria "quebrar a cara" do também ex-governador Sérgio Cabral, seu ex-aliado e atual desafeto, se o encontrasse no presídio, "porque se tem alguém que está milionário e fez um mal imenso à população do Rio, este é Sérgio Cabral e não ele". Na época, Cabral também estava em Gericinó hoje ele cumpre pena em Curitiba.
Garotinho havia sido preso no dia anterior pela Polícia Federal a primeira prisão, de três, em um período de um ano , e foi levado ao hospital após ter passado mal. Entretanto, o juiz Glaucenir Silva de Oliveira, que havia decretado a prisão, determinou a transferência, por entender que o ex-governador estava recebendo tratamento privilegiado. A família protestou, porque Garotinho teria que interromper o tratamento médico.
No dia seguinte, a ministra Luciana Lóssio, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a transferência de Garotinho para um hospital particular. Uma semana depois, o TSE decidiu soltar o ex-governador.
'GÁS SONÍFERO' NO PRESÍDIO
Garotinho também teria dito ao policial federal que, quando governou no Rio, instalou um "sistema de dutos" em Gericinó e que, por meio de um botão, conseguia acionar um "gás sonífero" para atingir os presos. "Assim ninguém mais fazia rebelião e foi assim que ele acabou com as rebeliões em tal lugar", diz o depoimento.
O agente relatou que o ex-governador "durante várias vezes denegriu a imagem da Polícia Federal, chamando a todos de pobres e mortos de fome".
Além disso, Garotinho teria afirmado que sua prisão era parte de uma "queima de arquivo", porque tinha produzido um documento de 2 mil páginas com informações que "que poderiam acabar com a vida e carreira polltica de muita gente", e que ele foi preso para que não pudesse apresentar esse dossiê.
O GLOBO procurou a defesa de Garotinho, mas não teve retorno.
Na sexta-feira, Clarissa Garotinho afirmou ao GLOBO que estranhava o fato do nquérito ter sido instaurado mais de um ano depois do episódio, e levantou a possibilidade de ser uma retaliação a um processo que a família moveu contra o juiz Glaucenir Silva de Oliveira, que está para ser analisado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Em um momento como esse, me estranha muito. Me parece mais uma movimentação política desse grupo de Campos (de Goytacazes), que tem agido de forma sorrateira contra nós destacou.
Clarissa negou que ela ou seus familiares tenham cometido resistência ou desacato, e disse que eles só estavam pensando na saúde de Garotinho.
Não houve qualquer tipo de resistência. O que eu fiz ali foi uma atitude como filha. Foi uma defesa da vida e da saúde do meu pai afirmou.