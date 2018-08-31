Garotinho pede que TSE retire seu primeiro nome da urna eletrônica

Sai o Anthony e fica apenas Garotinho. O candidato ao governo do Rio pelo PRP protocolou junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido para que o seu nome a constar na cédula eleitoral seja somente o apelido Garotinho. A justificativa é de que seus eleitores, majoritariamente de baixa escolaridade e renda conforme mostram as pesquisas, se confundem ao lerem o primeiro nome antes do apelido.
Nessa sexta (31), após participar de uma palestra na Associação Comercial do Rio, Garotinho falou sobre a medida e disse que, nas pesquisas eleitorais, ele chega a perder de três a quatro pontos por causa da presença do primeiro nome.
"Toda vez que meu nome é colocado na pesquisa como Anthony, eu perco entre 3 e 4 pontos. Porque dão uma cartela com os nomes e a pessoa depois aponta sua escolha. Meu eleitorado forte é do ensino médio pra baixo, então o eleitor mais humilde, de baixa escolaridade pode se confundir. O único instituto de pesquisa que botou só Garotinho foi o Ibope e o resultado deu bastante diferente", explicou o candidato.
Na verdade, o Ibope e o Datafolha exibiram o mesmo resultado sobre as intenções de voto para Garotinho: 12%. A principal diferença foi o aumento de Eduardo Paes, de 12% no Ibope, para 18% no Datafolha. Assim, a diferença entre o líder da pesquisa - que no Ibope era Romário com 14% - e Garotinho aumentou.
Apesar do pedido da mudança de nome ter sido feito há cerca de um mês, segundo o candidato, o TSE ainda não oficializou a alteração.
CRISE FISCAL
A Associação Comercial do Rio está convidando todos os candidatos para falarem sobre suas propostas e, principalmente, a situação fiscal do Rio e as possíveis soluções para esse quadro. Para Garotinho, a crise atual foi o resultado de algumas decisões governo do MDB como a venda títulos do Rio Previdência no exterior, na Operação Delaware, a farra das isenções fiscais, os gastos com Copa e Olimpíada e os contratos públicos superfaturados. Garotinho também disse que é contra a privatização da Cedae, pois considera o fornecimento de água um direito universal e que uma empresa privada não faria os investimentos nas regiões necessárias.
Como já afirmara em outras ocasiões, Garotinho disse que é preciso renegociar o acordo de recuperaçao fiscal do Rio com o governo federal.
"Esse acordo é impossível de ser cumprido. Eu sei que o Pezão não gosta muito de ler. O Temer até gosta, mas só contos e poemas. Por isso chegaram nesse acordo", disse o candidato, que voltou a chamar Romário de despreparado.
Como de costume, Cabral foi seu principal alvo no discurso. Garotinho, que foi preso três vezes nos últimos dois anos, fez uma piada com a situação de seu adversário no presídio. O candidato disse que teme o dado de que 82% dos presos há pelo menos cinco anos no Rio voltam a prisão se soltos.
"Fico com medo de acontecer igual com Cabral", disse Garotinho, que ainda disse acreditar que Eduardo Paes será preso antes do primeiro turno, por causa de uma possível delação do ex-secretário municipal de Obras Alexandre Pinto. "As evidencias são muitas. O Marcelo Bretas disse que Alexandre Pinto está colaborando com a justiça, o que significa que ele está explicando o esquema de propina dentro da prefeitura. No debate, eu mostrei que a família do Paes tem uma conta com 8 milhões de dólares no Panamá. O Renato Pereira, em delação, citou outra conta. Há outro delator que também citou mais uma conta".