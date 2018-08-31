Garotinho pede que TSE retire seu primeiro nome da urna eletrônica

Garotinho Crédito: Agência Câmara

Sai o Anthony e fica apenas Garotinho. O candidato ao governo do Rio pelo PRP protocolou junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido para que o seu nome a constar na cédula eleitoral seja somente o apelido Garotinho. A justificativa é de que seus eleitores, majoritariamente de baixa escolaridade e renda conforme mostram as pesquisas, se confundem ao lerem o primeiro nome antes do apelido.

Nessa sexta (31), após participar de uma palestra na Associação Comercial do Rio, Garotinho falou sobre a medida e disse que, nas pesquisas eleitorais, ele chega a perder de três a quatro pontos por causa da presença do primeiro nome.

"Toda vez que meu nome é colocado na pesquisa como Anthony, eu perco entre 3 e 4 pontos. Porque dão uma cartela com os nomes e a pessoa depois aponta sua escolha. Meu eleitorado forte é do ensino médio pra baixo, então o eleitor mais humilde, de baixa escolaridade pode se confundir. O único instituto de pesquisa que botou só Garotinho foi o Ibope e o resultado deu bastante diferente", explicou o candidato.

Na verdade, o Ibope e o Datafolha exibiram o mesmo resultado sobre as intenções de voto para Garotinho: 12%. A principal diferença foi o aumento de Eduardo Paes, de 12% no Ibope, para 18% no Datafolha. Assim, a diferença entre o líder da pesquisa - que no Ibope era Romário com 14% - e Garotinho aumentou.

Apesar do pedido da mudança de nome ter sido feito há cerca de um mês, segundo o candidato, o TSE ainda não oficializou a alteração.

CRISE FISCAL

A Associação Comercial do Rio está convidando todos os candidatos para falarem sobre suas propostas e, principalmente, a situação fiscal do Rio e as possíveis soluções para esse quadro. Para Garotinho, a crise atual foi o resultado de algumas decisões governo do MDB como a venda títulos do Rio Previdência no exterior, na Operação Delaware, a farra das isenções fiscais, os gastos com Copa e Olimpíada e os contratos públicos superfaturados. Garotinho também disse que é contra a privatização da Cedae, pois considera o fornecimento de água um direito universal e que uma empresa privada não faria os investimentos nas regiões necessárias.

Como já afirmara em outras ocasiões, Garotinho disse que é preciso renegociar o acordo de recuperaçao fiscal do Rio com o governo federal.

"Esse acordo é impossível de ser cumprido. Eu sei que o Pezão não gosta muito de ler. O Temer até gosta, mas só contos e poemas. Por isso chegaram nesse acordo", disse o candidato, que voltou a chamar Romário de despreparado.

Como de costume, Cabral foi seu principal alvo no discurso. Garotinho, que foi preso três vezes nos últimos dois anos, fez uma piada com a situação de seu adversário no presídio. O candidato disse que teme o dado de que 82% dos presos há pelo menos cinco anos no Rio voltam a prisão se soltos.