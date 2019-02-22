Ganhador único leva R$ 9,8 milhões na Quina

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Um apostador levou o prêmio principal do concurso 4.908 da Quina. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 600 mil para o próximo sorteio, nesta sexta (22). Os números sorteados foram: 03, 12, 15, 28, 44. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 9.841.504,57

Quadra - 4 números acertados - 238 apostas ganhadoras, R$ 2.985,01

Terno - 3 números acertados - 14.589 apostas ganhadoras, R$ 73,22

Duque - 2 números acertados - 298.983 apostas ganhadoras, R$ 1,96

TIMEMANIA

O concurso 1.297 da Timemania acumulou. As dezenas sorteadas foram: 10, 16, 29, 62, 65, 79, 80. O time do coração foi o CRB-AL. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no sábado (23), é de R$ 2,15 milhões. Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 21.105,12

5 números acertados - 112 apostas ganhadoras, R$ 807,59

4 números acertados - 2.229 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 20.787 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: CRB/AL - 4.681 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.905 da Dupla Sena também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no sábado (23), é de R$ 2,3 milhões. Confira os números sorteados e o rateio de cada um dos dois sorteios:

1º sorteio - 18, 22, 23, 24, 33, 39

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras R$ 4.666,39

Quadra - 4 números acertados - 812 apostas ganhadoras R$ 85,38

Terno - 3 números acertados - 16.525 apostas ganhadoras R$ 2,09

2º sorteio - 12, 15, 28, 38, 42, 48

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 18 apostas ganhadoras R$ 3.033,16

Quadra - 4 números acertados - 789 apostas ganhadoras R$ 87,86