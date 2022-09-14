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Espancamento

Ganhador da Mega-Sena é assassinado no interior de São Paulo

Após ser sequestrado e ter cerca de R$ 20 mil retirados de sua conta, homem é encontrado ao lado de rodovia em Hortolândia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 set 2022 às 20:31

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 20:31

SÃO PAULO - Um dia após ter desaparecido, Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, foi encontrado com sinais de espancamento na manhã desta quarta-feira (14) na alça da rodovia dos Bandeirantes (SP-348), altura do Jardim São Pedro, em Hortolândia, a 115 km da capital paulista. Levado a um hospital, ele não resistiu e morreu.
Alves Dias foi o ganhador do prêmio de R$ 47,1 milhões da Mega-Sena no dia 5 de setembro de 2020. Naquela ocasião, outra aposta também levou o mesmo valor.
Jonas Lucas Alves Dias, 55, ganhador da Mega-Sena em 2020, foi assassinato em Hortolândia (SP); R$ 19,6 mil foram tirados de sua conta corrente -
Jonas Lucas Alves Dias, 55, ganhador da Mega-Sena em 2020, foi assassinato em Hortolândia (SP) Crédito: Reprodução/Facebook de Jonas Lucas Alves Dias
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como extorsão seguida de morte e é investigado pela delegacia de Hortolândia, com apoio da Deic de Piracicaba.
"Ela (a vítima) foi socorrida ao hospital da região, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. Seu irmão, de 65 anos, prestou esclarecimentos e relatou que o homem estava desaparecido havia um dia. A vítima teve aproximadamente R$ 20 mil retirados de sua conta bancária por meio de transferências bancárias e via Pix. O seu cartão de débito também foi levado pelos suspeitos", informou a SSP-SP.

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Pelas informações divulgadas pela família, Alves Dias costumava fazer caminhadas pela cidade, momento em que teria sido sequestrado. De acordo com o boletim de ocorrência, foi realizado um saque de R$ 1.000 e uma transferência via Pix de R$ 18,6 mil.
Outras tentativas de transferência teriam sido feitas. Em uma delas, de R$ 3 milhões, a vítima teria enviado um WhatsApp para o gerente de sua agência bancária, em Monte Mor, mas a transação não foi aprovada porque Jonas não teria informado o motivo da transferência.

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Como ele não chegou em casa na terça (13), a família registrou um boletim de ocorrência eletrônico para avisar do desparecimento. Alves Dias foi levado ao Hospital e Maternidade Municipal Governador Mario Covas, em Hortolândia, onde chegou com vida, mas morreu pouco tempo depois. A morte foi atestada como traumatismo craniano encefálico.
De acordo com a SSP-SP, a polícia está fazendo diligências para tentar esclarecer a morte e identificar os assassinos.

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