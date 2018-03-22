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Rio Grande do Sul

Gangue é presa por vender ovos de Páscoa com maconha

Polícia apreendeu 16 caixas de chocolate preparado com a droga em Gravataí; clientes faziam os pedidos pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 20:44

Publicado em 22 de Março de 2018 às 20:44

As prisões ocorreram em uma residência de Gravataí, na Grande Porto Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Quatro pessoas foram presas em fragrante nesta quinta-feira (22) por estarem envolvidas na produção e na venda de ovos de chocolate com maconha adicionada ao produto. As prisões foram pela manhã em uma residência de Gravataí, na Grande Porto Alegre.
As investigações, da Delegacia do Narcotráfico da Polícia Civil, duraram 45 dias. No local, policiais apreenderam 16 caixas de ovos de Páscoa, tamanho grande, preparados à base de maconha. Os produtos estavam prontos para serem distribuídos para outras regiões do Estado. Cadernos com anotações contendo receitas de como preparar os doces e as doses de entorpecentes indicadas também foram apreendidos pelos agentes.
> Boliviana é presa em SP com 68 cápsulas de cocaína no estômago
Para a clientela, considerada VIP, cigarros de maconha já preparados para o consumo eram entregues junto com o ovo de Páscoa como uma espécie de brinde. O recheio de "trufa", por exemplo, era composto com manteiga de maconha, leite condensado e uma pequena dose de absinto (bebida destilada).
As "trufas" eram comercializadas no valor de R$ 7 e os ovos de Páscoa, R$ 45. Os clientes faziam os pedidos pela internet.
Chocolate misturado com maconha era vendido com cigarro da droga como brinde Crédito: Divulgação | Polícia Civil

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