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Ritmo de treino

Gabigol e Pedro brilham em goleada do Flamengo sobre o Nova Iguaçu

Após deixar a torcida receosa ao empatar sem gols com o Madureira, o Rubro-Negro voltou ao normal e venceu por 5 a 0 na tarde deste sábado, no Maracanã (21)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jan 2023 às 18:39

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 18:39

Mesmo com rodízio entre jogadores, o Flamengo aproveitou uma expulsão ainda no primeiro tempo para golear o Nova Iguaçu por 5 a 0 neste sábado. Soberano, o time rubro-negro marcou com Pedro e Gabigol, duas vezes cada, e Fabrício Bruno. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, foi realizada no Maracanã, no Rio, diante de 50.930 torcedores.
Flamengo
Pedro abriu o marcador da vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu Crédito: DANIEL BRASIL/PHOTOPRESS/Folhapress
Com o resultado, o Flamengo segue na liderança, agora com dez pontos, mas já com quatro jogos, pois teve partida da quinta rodada antecipada. O Nova Iguaçu segue com um ponto, na 11ª e penúltima colocação.
O Flamengo foi superior durante todo o jogo e não demorou para abrir o placar. Matheuzinho fez boa jogada na direita e cruzou para a área. Pedro, com apenas dois toques, chutou forte e baixo para marcar. Depois disso, o Flamengo demorou para criar mais chances, apesar de ocupar o campo ofensivo. Mas, aos 29 minutos, o segundo gol veio em bola parada. Após cobrança de falta, Fabrício Bruno usou a cabeça para ampliar.
Além de todo o domínio na reta final do segundo tempo, com várias chegadas perigosas, o Flamengo ainda ficou com um jogador a mais, aos 42 minutos, quando Matheus Alves foi expulso após levar o segundo cartão amarelo por falta dura em Marinho.
Na volta para o segundo tempo, já com a entrada de alguns titulares, como Gabigol, o Flamengo converteu a superioridade em mais gols. Logo aos 16 minutos, Matheuzinho ajeitou cruzamento para Gabigol. O atacante, dentro da área, chutou de primeira para fazer um belo gol.
Apenas cinco minutos depois, aos 21, o novo camisa 10 do Flamengo fez outro. Filipe Luís cruzou na medida para Gabigol completar de cabeça, dentro da pequena área. Sem diminuir o ritmo, o Flamengo ainda marcou o quinto aos 28 minutos, novamente com Pedro. Arrascaeta cobrou falta na direita e Pedro subiu alto na segunda trave para completar de cabeça. Com a vantagem e total controle do jogo, o time rubro-negro controlou bem para confirmar a goleada.
O Flamengo agora volta a campo na terça-feira, às 21h10, quando visita o Bangu, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Na quarta-feira, às 15h30, é a vez do Nova Iguaçu visitar o Audax Rio, no Estádio Jair Toscano, em Angra dos Reis.

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