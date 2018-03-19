G20 debate criar mecanismo de ajuda financeira para refugiados

Brasília - Ministro da Fazenda Henrique Meirelles Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais do G20, que começou nesta segunda, em Buenos Aires, foi aproveitada por 15 governos que integram o grupo para discutir a crise que assola a Venezuela. Segundo informou o ministro da Fazenda do Brasil, Henrique Meirelles, no encontro foi conversada a possibilidade que o Fundo Monetário Internacional (FMI) crie um mecanismo de ajuda financeira para refugiados venezuelanos na região.

"O assunto será discutido na próxima reunião do FMI. Seria um fundo multilateral para ser usado na assistência dos refugiados fora da Venezuela", comentou Meirelles. O ministro lembrou que já entraram cerca de 40 mil venezuelanos ao Brasil e na Colômbia o número alcançou 300 mil.

"Discutimos a questão das sanções econômicas. Nós, por exemplo, estamos exigindo o pagamento da dívida de US$ 1,3 bilhão. Outros países (China e Rússia), continuam apoiando o regime e vão aplicar moratórias" comentou Meirelles.