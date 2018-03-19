Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • G20 debate criar mecanismo de ajuda financeira para refugiados
Reunião

G20 debate criar mecanismo de ajuda financeira para refugiados

Cerca de 40 mil pessoas já entraram no Brasil, enquanto 300 mil chegaram à Colômbia

Publicado em 19 de Março de 2018 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 17:45
Brasília - Ministro da Fazenda Henrique Meirelles Crédito: José Cruz/Agência Brasil
A reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais do G20, que começou nesta segunda, em Buenos Aires, foi aproveitada por 15 governos que integram o grupo para discutir a crise que assola a Venezuela. Segundo informou o ministro da Fazenda do Brasil, Henrique Meirelles, no encontro foi conversada a possibilidade que o Fundo Monetário Internacional (FMI) crie um mecanismo de ajuda financeira para refugiados venezuelanos na região.
"O assunto será discutido na próxima reunião do FMI. Seria um fundo multilateral para ser usado na assistência dos refugiados fora da Venezuela", comentou Meirelles. O ministro lembrou que já entraram cerca de 40 mil venezuelanos ao Brasil e na Colômbia o número alcançou 300 mil.
"Discutimos a questão das sanções econômicas. Nós, por exemplo, estamos exigindo o pagamento da dívida de US$ 1,3 bilhão. Outros países (China e Rússia), continuam apoiando o regime e vão aplicar moratórias" comentou Meirelles.
A reunião foi proposta pelo governo Argentino, um dos mais duros críticos do governo Nicolas Maduro e um dos que já antecipou que não reconhecerá o resultado das eleições presidenciais do próximo dia 20 de maio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump
Imagem de destaque
Pressão alta em animais: 6 sinais de alerta da doença
Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados