Fux suspende liminar que impedia julgamento de Deltan pelo CNMP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux suspendeu a liminar que impedia que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) julgasse o procurador Deltan Dellagnol.
Em agosto, a Justiça Federal do Paraná suspendeu um processo administrativo disciplinar (PAD) contra Dallagnol no CNMP, órgão responsável por fiscalizar a atuação das instâncias do Ministério Público no país.
O processo foi aberto em abril após pedido do presidente do STF, Dias Toffoli, por conta da entrevista na qual o procurador afirmou que o Supremo passa a mensagem de leniência a favor da corrupção em algumas de suas decisões.
A liminar de Fux foi deferida nesta quarta (6).