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Lava Jato

Fux suspende liminar que impedia julgamento de Deltan pelo CNMP

Processo foi aberto em abril por conta de uma entrevista na qual o procurador afirmou que o STF passa a mensagem de leniência a favor da corrupção em algumas de suas decisões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 11:46

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 11:46

Deltan Dallagnol é procurador da República Crédito: Ricardo Medeiros
O ministro do  Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux suspendeu a liminar que impedia que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) julgasse o procurador Deltan Dellagnol.
Em agosto, a Justiça Federal do Paraná suspendeu um  processo administrativo disciplinar (PAD) contra Dallagnol no CNMP, órgão responsável por fiscalizar a atuação das instâncias do Ministério Público no país.
O processo foi aberto em abril após pedido do presidente do STF, Dias Toffoli, por conta da entrevista na qual o procurador afirmou que o Supremo passa a mensagem de leniência a favor da corrupção em algumas de suas decisões.
A liminar de Fux foi deferida nesta quarta (6).

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