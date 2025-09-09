Julgamento no STF

Fux reclama de comentário de Dino durante voto de Moraes

Luiz Fux disse que combinado era não haver intervenções enquando colegas estiverem se manifestando

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:58

BRASÍLIA - O ministro Luiz Fux reclamou da intervenção de Flávio Dino durante o voto de Alexandre de Moraes na trama golpista de 2022. Segundo ele, os magistrados combinaram previamente que não fariam comentários enquanto os colegas estivessem se manifestando considerando os tamanhos dos votos.

"Só uma questão de ordem, presidente. Conforme nós conversamos naquela sala aqui do lado, os ministros votariam direto sem intervenção de outros colegas, muito embora foi própria essa intervenção do ministro Flávio Dino. Mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar", disse.

Dino comentava o fato de as decisões monocráticas nos tribunais passarem por referendo do plenário. O presidente da corte, Cristiano Zanin, afirmou que, no caso, Moraes conheceu o aparte a Dino. Fux respondeu: "mas eu não vou conceder".

Por fim, Dino rebateu: "Eu o tranquilizo, ministro Fux, porque não pedirei de vossa excelência, pode dormir em paz."

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta