Home
>
Brasil
>
Fux reclama de comentário de Dino durante voto de Moraes

Fux reclama de comentário de Dino durante voto de Moraes

Luiz Fux disse que combinado era não haver intervenções enquando colegas estiverem se manifestando

ANA POMPEU, CÉZAR FEITOZA E JOSÉ MARQUES

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:58

Vídeo explica quem compõe a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal

BRASÍLIA - O ministro Luiz Fux reclamou da intervenção de Flávio Dino durante o voto de Alexandre de Moraes na trama golpista de 2022. Segundo ele, os magistrados combinaram previamente que não fariam comentários enquanto os colegas estivessem se manifestando considerando os tamanhos dos votos.

Recomendado para você

Quando era capitão do Exército, Bolsonaro foi punido por publicar um texto em uma revista por reclamar do salário dos militares

O dia em que Bolsonaro foi preso, 39 anos atrás

Luiz Fux disse que combinado era não haver intervenções enquando colegas estiverem se manifestando

Fux reclama de comentário de Dino durante voto de Moraes

Ministro apontou Jair Bolsonaro como líder do grupo que "não sabe o que é o princípio democrático e republicano na alternância de poder"

'Brasil quase voltou a uma ditadura porque grupo político não sabe perder eleições', diz Moraes

"Só uma questão de ordem, presidente. Conforme nós conversamos naquela sala aqui do lado, os ministros votariam direto sem intervenção de outros colegas, muito embora foi própria essa intervenção do ministro Flávio Dino. Mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar", disse.

Dino comentava o fato de as decisões monocráticas nos tribunais passarem por referendo do plenário. O presidente da corte, Cristiano Zanin, afirmou que, no caso, Moraes conheceu o aparte a Dino. Fux respondeu: "mas eu não vou conceder".

Por fim, Dino rebateu: "Eu o tranquilizo, ministro Fux, porque não pedirei de vossa excelência, pode dormir em paz."

LEIA MAIS SOBRE O JULGAMENTO DE BOLSONARO

'Brasil quase voltou a uma ditadura porque grupo político não sabe perder eleições', diz Moraes

Moraes elenca 13 atos de execução da trama golpista, em sintonia com PGR; confira

Abin funcionava como organização clandestina, aponta ministro em voto

Moraes nega cerceamento de defesa por falta de tempo para analisar provas

Não há dúvida de que houve tentativa de golpe, diz Moraes em julgamento de Bolsonaro

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais