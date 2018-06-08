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Combate

Fux promete remoção de 'fake news' durante eleições

Segundo o presidente do TSE, mentira pode acabar com uma campanha em segundos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 20:33

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 20:33

Ministro Luiz Fux Crédito: Divulgação
Um dia após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ordenar a remoção de notícias falsas referentes à pré-candidata Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Luiz Fux, reafirmou a postura ativa que o Judiciário terá no combate às chamadas "fake news".
Segundo ele, a diferença das notícias falsas na esfera digital é a capacidade de se espalharem rapidamente. Fux afirmou que uma mentira pode destruir uma campanha em questão de segundos.
"Diante de uso abusivo da notícia sabidamente inverídica que cause dano irreparável à candidatura, por exemplo, vamos remover imediatamente a notícia", disse Fux em palestra para empresários no "Fórum Brasil Futuro", em São Paulo.
O ministro prometeu uma postura ativa do tribunal no combate às fake news. Fux relembrou uma reunião com representantes da agência federal norte-americana, o FBI. Para ele, ao contrário dos Estados Unidos, onde o respeito à liberdade de expressão está acima de outros princípios, no Brasil há espaço para a retirada de conteúdos do ar. O ministro ainda elogiou iniciativas de checagem de fatos na imprensa tradicional.
O comentário ocorreu enquanto o ministro falava sobre o combate aos crimes digitais no Brasil. Segundo o ministro, não haveria a necessidade de uma lei específica para os crimes na internet porque invariavelmente eles se enquadram em uma classificação penal já existente.
"A lei já prevê o crime eleitoral da propaganda abusiva que visa denegrir a candidatura alheia e o uso abusivo dos meios de comunicação, entre eles a internet", afirmou.

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