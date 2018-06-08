Fux promete remoção de 'fake news' durante eleições

Ministro Luiz Fux Crédito: Divulgação

Um dia após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ordenar a remoção de notícias falsas referentes à pré-candidata Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Luiz Fux, reafirmou a postura ativa que o Judiciário terá no combate às chamadas "fake news".

Segundo ele, a diferença das notícias falsas na esfera digital é a capacidade de se espalharem rapidamente. Fux afirmou que uma mentira pode destruir uma campanha em questão de segundos.

"Diante de uso abusivo da notícia sabidamente inverídica que cause dano irreparável à candidatura, por exemplo, vamos remover imediatamente a notícia", disse Fux em palestra para empresários no "Fórum Brasil Futuro", em São Paulo.

O ministro prometeu uma postura ativa do tribunal no combate às fake news. Fux relembrou uma reunião com representantes da agência federal norte-americana, o FBI. Para ele, ao contrário dos Estados Unidos, onde o respeito à liberdade de expressão está acima de outros princípios, no Brasil há espaço para a retirada de conteúdos do ar. O ministro ainda elogiou iniciativas de checagem de fatos na imprensa tradicional.

O comentário ocorreu enquanto o ministro falava sobre o combate aos crimes digitais no Brasil. Segundo o ministro, não haveria a necessidade de uma lei específica para os crimes na internet porque invariavelmente eles se enquadram em uma classificação penal já existente.