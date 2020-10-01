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Favorito de Bolsonaro

Fux fica desapontado com indicação de desembargador para STF

Kassio Nunes fez carreira na advocacia. Em 2011, foi indicado em listra tríplice da OAB para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Foi nomeado pela então presidente Dilma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 21:23

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 21:23

Presidente do Supremo Tribunal Luiz Fux e presidente da República Jair Bolsonaro
Presidente do Supremo Tribunal Luiz Fux e presidente da República Jair Bolsonaro durante a posse de Fux na presidência da Corte. Ministro não ficou satisfeito com a escolha de Bolsonaro para preencher vaga no Supremo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, manifestou desapontamento pela iminente indicação do desembargador Kassio Nunes para a vaga de Celso de Mello na corte.
Ele ficou insatisfeito com o perfil do indicado e voltou a insistir na necessidade de uma nomeação mais técnica, de um juiz de carreira. Fux tem demonstrado que gostaria que a escolha recaísse sobre um dos ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça). O nome da preferência dele é Luis Salomão.
Fux acha que o Supremo será desprestigiado caso, neste momento, o presidente não indique um juiz com currículo mais encorpado para a vaga que será aberta em outubro, com a aposentadoria de Celso de Mello.?
Ele já manifestou sua contrariedade a interlocutores de Bolsonaro. Teria recebido o recado de que a decisão pelo nome de Kassio Nunes ainda não estaria sacramentada. Assessores do presidente acreditam, no entanto, que a escolha já está feita e dificilmente será revertida.
Kassio Nunes fez carreira na advocacia. Em 2011, foi indicado em listra tríplice da OAB para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Foi nomeado pela então presidente Dilma Rousseff. Ele hoje é vice presidente do TRF-1.
Na terça (29), Bolsonaro foi à casa do ministro Gilmar Mendes, do STF, com Kassio Nunes, e disse que o desembargador será o indicado para a vaga. Do encontro participaram também o ministro Dias Toffoli e o ministro das Comunicações, Fabio Faria.
A escolha surpreendeu os magistrados: Nunes era candidato a uma vaga no STJ (Superior Tribunal de Justiça), que será aberta com a saída do ministro Napoleão Nunes Maia, que se aposenta em dezembro.?
O próprio desembargador se surpreendeu de ser o escolhido. Segundo relatos, ele ficou perplexo quando Bolsonaro disse: "Vai ser você".
A possível indicação teve aceitação imediata entre magistrados do STF e também nos meios políticos, em especial no Centrão, que apoia Bolsonaro.

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