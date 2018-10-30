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Governo Bolsonaro

Futuro ministro: 'Quem roubar vai pra cadeia e ele joga a chave fora'

Onyx Lorenzoni criticou os escândalos de corrupção na Petrobras e sugeriu punições severas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 23:00

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 23:00

Crédito: Luís Macedo/Ag. Câmara
Futuro ministro-chefe da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PSL), o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) criticou, nesta segunda-feira, os escândalos de corrupção na Petrobras e sugeriu punições severas a quem cometer crimes contra a administração pública.
"No governo Bolsonaro, quem roubar vai para cadeia e ele joga a chave fora", disse o parlamentar.
A declaração de Lorenzoni ocorreu ao responder sobre a política de preços de combustível. Segundo ele, antes de se definir a prática de precificação dos produtos, é preciso que o novo governo tome ciência da atual situação da Petrobras.
"Tenho curiosidade de saber se o presidente Temer sabe, porque a Petrobras passou por um período que passou da sétima petrolífera no mundo para a 28ª, graças à roubalheira e utilização inadequada da empresa", disse.
Lorenzoni disse que o cidadão brasileiro paga uma conta absurda por conta dos equívocos cometidos no passado e pediu paciência à imprensa para que o governo Bolsonaro apresente suas propostas.
"Nós estamos dando o primeiro passinho hoje, é razoável pedir que todos tenham um pouquinho de paciência para que Bolsonaro e sua equipe possam conhecer a realidade e aí, com base nos conceitos que nós propagamos ao longo de toda campanha, podemos servir todo o Brasil".
ONYX DESCARTA REFORMA DE TEMER
Onyx afirmou que deve descartar a proposta de reforma da Previdência discutida durante o governo Michel Temer . Segundo ele, essa reforma deve ser feita de uma única vez, para que dure pelo menos 30 anos. Em entrevista à rádio CBN, na manhã desta segunda-feira, ele afirmou que as despesas com a aposentadoria devem ser separadas do que o governo gasta com assistência social.

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