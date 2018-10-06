Futura: No Espírito Santo, Bolsonaro tem 48,5% dos votos válidos

Se dependesse somente do eleitorado capixaba, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) teria chances de ganhar esta eleição ainda no primeiro turno. O deputado tem hoje 48,5% dos votos válidos no Espírito Santo contra 21,4% do segundo colocado, Fernando Haddad (PT). É o que aponta o resultado da pesquisa Futura apresentada neste sábado (06), na véspera da votação.

Para o cálculo dos votos válidos foram desconsideradas as respostas de eleitores que votam em branco ou nulo e indecisos, a fim de que o resultado se aproxime mais da apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas pesquisas anteriores não era possível utilizar esse dado, já que o índice de indecisos era mais alto.

O terceiro lugar no Estado é do candidato Ciro Gomes, do PDT, que possui atualmente 9,8% dos votos válidos. Na sequência estão Geraldo Alckmin (PSDB), com 6,1%; Marina Silva (Rede), com 3,7%; João Amoêdo (Novo), com 3,6%; Henrique Meirelles (MDB), com 2,4%; Cabo Daciolo (Patriota), com 2,2%; Alvaro Dias (Podemos), com 1,2%; Guilherme Boulos (PSOL), com 0,7%, e João Goulart Filho (PPL) e Vera Lucia (PSTU), com 0,2%. José Maria Eymael (DC) não pontuou.

Entre os eleitores entrevistados, 78,2% afirmam que não pretendem mudar seu voto até este domingo (7). Outros 21,1% ainda podem escolher outro candidato até o momento de irem às urnas.

PESQUISA ESTIMULADA

Na pesquisa estimulada - na qual votos brancos e nulos não são desconsiderados -, Bolsonaro está na liderança no Estado, com 39,9% das intenções de voto dos capixabas. Ele tem 22,3 pontos percentuais de vantagem em relação a Haddad, que possui 17,6% das intenções de voto.

O histórico dos levantamentos mostra a trajetória crescente do militar reformado do Exército, que em setembro deste ano possuía 34,6% das intenções de voto e em agosto, 26,1%. Já Haddad, que em agosto tinha a preferência de 3,1% do eleitorado do Espírito Santo, subiu para 16,3% em setembro, e oscilou para cima 1,3% até agora.

Ciro Gomes se mantém na terceira posição, com 8,1% dos votos. Em setembro ele tinha 8,8% e em agosto, 8,3%. Geraldo Alckmin aparece com 5% das intenções e Marina Silva com 3,1%, estando bem próxima de João Amoêdo, que tem 3%.

REJEIÇÃO

Fernando Haddad aparece em primeiro lugar no quesito rejeição, sendo que 38,5% dos eleitores afirmam não votar no petista em nenhuma hipótese. Em setembro deste ano, o índice de rejeição do candidato era de 30,5% na pesquisa estimulada, quando o nome dos concorrentes é citado para os eleitores.

Já Bolsonaro, que em setembro era rejeitado por 33,9% dos entrevistados, agora tem 33,2% de rejeição.

Com 15% de rejeição, Marina Silva ocupa o posto de terceira presidenciável mais rejeitada do Estado, ficando na frente de Geraldo Alckmin, que tem 10,6%, e de Ciro Gomes, que tem 10,5%.

O Instituto Futura ouviu 1400 eleitores entre os dias 5 e 6 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiabilidade é de 95%. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa está registrada sob o número ES-008877/2018.