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Rio de Janeiro

Funcionário 'surta' e promove quebradeira no aeroporto do Galeão

Responsável pela ação foi detido pela PF e ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 21:04

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 21:04

Imagens registram prejuízo após funcionário aparentemente ter 'surto' no aeroporto do Galeão Crédito: Reprodução
Um funcionário de uma empresa que atua no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, teve um aparente 'surto psicológico' e promoveu uma quebradeira em um setor do terminal aéreo na noite desta sexta-feira (23). Segundo a assessoria do aeroporto, ninguém ficou ferido.
Imagens publicadas nas redes sociais mostram o prejuízo após a ação: mesas, bancos e lixeiras, além de outros objetos, aparecem quebrados e espalhados pelo chão do local. A Polícia Federal foi acionada para conter o funcionário, que não teve a identidade divulgada.
De acordo com a assessoria do Galeão o ataque ocoreu aparentemente por um surto psicológico. A ação ocorreu em frente a um portal de embarque do aeroporto. A reportagem não conseguiu contato com a Polícia Federal.
Veja o vídeo:

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