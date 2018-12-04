Funai deve ir para Ministério da Agricultura, diz Onyx Lorenzoni

Onyx Lorenzoni, futuro Ministro da Casal Civil Crédito: Luís Macedo/Ag. Câmara

O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que a Fundação Nacional do Índio (Funai) deve ser transferida da pasta da Justiça para a Agricultura. Onyx ressaltou que a decisão ainda está em estudo, mas afirmou que a ideia é ter uma nova abordagem sobre a questão indigenista.

"O Brasil há muitos anos cuida de seus índios através de ONGs, que nem sempre faz este trabalho de forma adequada. Temos conversado com as comunidades indígenas e o que elas querem é liberdade, mantendo suas tradições", disse Onyx.