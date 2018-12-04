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Ministérios

Funai deve ir para Ministério da Agricultura, diz Onyx Lorenzoni

Área que trata de indígenas deixaria a pasta da Justiça

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 21:47
Onyx Lorenzoni, futuro Ministro da Casal Civil Crédito: Luís Macedo/Ag. Câmara
O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que a Fundação Nacional do Índio (Funai) deve ser transferida da pasta da Justiça para a Agricultura. Onyx ressaltou que a decisão ainda está em estudo, mas afirmou que a ideia é ter uma nova abordagem sobre a questão indigenista.
"O Brasil há muitos anos cuida de seus índios através de ONGs, que nem sempre faz este trabalho de forma adequada. Temos conversado com as comunidades indígenas e o que elas querem é liberdade, mantendo suas tradições", disse Onyx.
Ele citou ter ouvido de pesquisadores brasileiros relatos sobre dificuldade para acessar determinadas áreas indígenas. O ministro disse que isso ocorre enquanto entidades internacionais teriam acesso facilitado. Onyx disse ser necessário um "novo olhar" sobre o tema e disse ser lamentável que a legislação proíba indígenas de "buscar outra condição".
> Onyx Lorenzoni confirma extinção do Ministério do Trabalho

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