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Chuvas no RJ

'Fui infeliz', diz Crivella sobre culpar a população pelas enchentes no Rio

Prefeito deu a declaração em sua conta em uma rede social em resposta à crítica do deputado federal Marcelo Freixo (Psol)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 17:19

Publicado em 03 de Março de 2020 às 17:19

Prefeito Marcello Crivella, percorre às ruas de Realengo, no Rio de Janeiro  Crédito: Fabiano Rocha/ Agência O Globo
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), afirmou nesta terça-feira (3) que foi "infeliz" ao culpar grande parte da população pelas enchentes que atingiram principalmente a zona oeste da cidade.
A declaração foi dada em sua conta no Twitter em resposta a uma crítica do deputado federal Marcelo Freixo (Psol), que pretende disputar neste ano o cargo contra Crivella.
"Com respeito a por a culpa na população, isso você tem razão, fui infeliz quando disse que há uma grande maioria jogando lixo nas encostas, beira de rio e bueiros. Isso deu margem a interpretações diferentes da minha intenção. Perfeito só o Psol, né Freixo?!", escreveu o prefeito.
O deputado criticava a redução nos gastos com controle de enchentes e contenção de encostas, o que foi refutado por Crivella.
"Em vez de assumir a sua responsabilidade o prefeito continua culpando as vítimas das chuvas", escreveu Freixo.
A discussão gira em torno de declarações dadas no domingo (1º) e na segunda-feira (2) pelo prefeito.
No domingo, ele afirmou que algumas pessoas preferem morar irregularmente perto de canais "para gastar menos tubo e colocar cocô e xixi e ficar livre daquilo".
No dia seguinte, declarou que "a culpa é de grande parte da população que joga lixo nos rios correntemente".
Antes de considerar a declaração "infeliz", o prefeito optou por reclamar da imprensa ao relatar suas falas.
"Mais uma vez a CBN, a Rede Globo, porque não quero dar dinheiro para eles, fica deturpando aquilo que a gente fala."
Três pessoas morreram na capital em decorrência das chuvas que atingiram a cidade desde a noite de sábado (29).
Apesar do recuo, o prefeito disse que, "infelizmente há uma parcela que joga lixo em local inadequado, o que causa transtorno para [a] maioria".

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