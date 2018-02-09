Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Frentista que atirou em foliões em posto de SP consegue habeas corpus
Direito de liberdade

Frentista que atirou em foliões em posto de SP consegue habeas corpus

No tumulto, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 20:41

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 20:41

O crime ocorreu por volta de 19h30 do último sábado (03), duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas Crédito: Reprodução/Pixabay
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu habeas corpus para o frentista Manoel Santos Silva, filmado atirando contra foliões durante uma briga em um posto de gasolina na Avenida Rebouças, na zona oeste, durante festejos de pré-carnaval na capital no último fim de semana; duas pessoas morreram. O pedido de liberdade foi feito pelo promotor responsável pelo caso e vai de encontro ao que a Vara do Tribunal do Júri havia decidido nesta semana, quando decretou a prisão temporária por 30 dias.
O promotor Hidejalma Múcio sustentou à Justiça que não há razões imediatas para a prisão de Silva. A prisão temporária do paciente, por não ser necessária ou imprescindível para as investigações, imporá a ele os malefícios de uma prisão que se mostra arbitrária e em desacordo com a lei. Também não contribuirá em nada com a investigação, escreveu no pedido, completando que Silva não tem antecedente criminal, e tem profissão e endereço fixos. As investigações, ressalta Múcio, não sofreram qualquer interferência do frentista.
O juiz Sérgio Mazina Martins atendeu ao pedido destacando que a iniciativa partiu do próprio promotor, que como autoridade titular da ação penal, receberá as informações da investigação para oferta ou não de denúncia. Desnecessário frisar que o tema que se debate aqui é estritamente a prisão temporária ou seja, se o aprisionamento do paciente se recomenda ou não para a boa sorte das investigações e, portanto, nesse quadro realmente por ora se recomenda, ainda que precariamente, o deferimento da liminar invocada pela promotoria de justiça, escreveu Martins na decisão.
No tumulto registrado no Posto Rebouças morreram João Batista Moura da Silva, de 30 anos, e Bruno Gomes de Souza, de 31 anos, empresário do ramo de academia. Ficaram feridos o administrador de banco Rodrigo Beralde, de 34 anos, e o operador de máquinas Fernando Avelino, de 28 anos.
A polícia investiga as causas do tumulto. Segundo testemunhas que prestaram depoimento no 14.° DP (Pinheiros), o crime ocorreu por volta de 19h30 do sábado, 3. Amigos das vítimas relataram à polícia que estavam em um grupo de 12 pessoas saindo do bloco Maluco Beleza, no Parque do Ibirapuera, na zona sul, e iam em dois carros para o Largo da Batata, na zona oeste, para acompanhar outros blocos. No posto, quando o grupo tentou usar o banheiro uma discussão foi iniciada e culminou com os disparos efetuados pelo frentista.
Imagens de câmera de segurança foram entregues à polícia. Vídeo divulgado pelo portal G1 mostra parte do grupo discutindo com um homem de mochila nas costas. Em seguida, um rapaz de boné empurra o homem de mochila. Outro homem com jaleco parte para cima, mas cai no chão após receber socos e pontapés do grupo. Ele, então, se levanta, saca a arma e dispara.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados