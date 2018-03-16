Freixo se despede: 'Como eu queria que você estivesse comigo'

Marcelo Freixo e Marielle Franco Crédito: Reprodução/Facebook

O deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) postou em seu perfil oficial no Facebook uma despedida emocionante para a vereadora Marielle Franco, do mesmo partido. Ele falou sobre os atos pela parlamentar realizados na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

 As rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosas

"Minha irmã amiga de tantas lutas, de tantos risos, sonhos, choros e abraços. Que saudade vou sentir de você. Corta o peito! Como foi difícil e bonito ver seu nome nos cartazes e vozes de tantos jovens nas ruas do Rio. Nas mesmas ruas que andamos juntos, hoje vi uma multidão chorar e transformar você num símbolo de tudo que você foi. Foi não! É!", escreveu Freixo.

Em outro trecho, ele falou sobre a emoção de participar das manifestações: "Mari. Como eu queria que você estivesse comigo hoje na Alerj e na Cinelândia. Você sempre esteve ali comigo. Foi a primeira vez que fui sem você. Não é que você estava lá!? Estava nos sonhos de toda uma geração! Que coisa bonita, amiga. Quanto orgulho sinto de você! Você sabe!".

Em seguida, o deputado escreveu sobre a luta de Marielle para dar voz às minorias . "Seu nome estava em todos os lugares do mundo! Lembrei das inúmeras reuniões que fizemos com o povo da comissão, dos casos que atendemos, das visitas nas prisões e nas conversas nas favelas. Seus olhos sempre brilharam. Hoje, vi que aquilo tudo que você fez virou referência no mundo. Nenhum covarde vai te calar. Seu sorriso, seu abraço e teu amor vou carregar para sempre. Muito obrigado por tudo".

A despedida da amiga foi em tom emocionado e com a promessa de dar assistência à família de Marielle: "Hoje fui forte, como sempre combinamos. Agora, em casa, desabo. Você foi uma das melhores coisas que tive na vida. Vou ficar perto da sua família. Te prometo. Fique em paz. Amo você!".

POLÍCIA APURA PARTICIPAÇÃO DE SEGUNDO CARRO

Agentes da Polícia Civil apuram se houve a participação de um segundo veículo no crime que terminou com a morte da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Pedro Gomes. As informações são do portal "G1". Este automóvel teria dado cobertura, por cerca de duas horas, aos assassinos, na porta do local onde ocorria um evento direcionado a jovens mulheres negras, na Lapa, que contava com a participação da parlamentar.

A polícia já sabe que os disparos que resultaram na morte da vereadora e do motorista, na noite desta quarta-feira, no bairro do Estácio, foram efetuados por arma de calibre 9mm. Todos foram feitos no lado direito do automóvel.

Segundo a perícia, os tiros foram feitos por pelo menos um atirador experiente. As primeiras marcas de tiros indicam que os disparos começaram a ser feitos quando o veículo dos criminosos ainda se alinhava ao de Marielle. Isso porque a perfuração do projétil no veículo é diagonal.

Ainda de acordo com a perícia, a medida que o carro dos bandidos começou a ficar exatamente ao lado do Chevrolet Agile branco da vítima, as marcas de tiros se tornaram mais frontais  e certeiras. Ao todo, foram feitos ao menos nove disparos.