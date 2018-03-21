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Depoimentos

Freixo reforça que Marielle não recebeu ameaças

Vingança brutal e inaveitável, afirmou o deputado estadual

Publicado em 21 de Março de 2018 às 10:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 10:50
Marcelo Freixo Crédito: Divulgação / Lance
O deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) disse que a vereadora Marielle Franco, do mesmo partido, nunca recebeu nenhuma ameaça que ele tivesse conhecimento. O parlamentar esteve na Delegacia de Homicídios (DH), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira, acompanhando os depoimentos de duas pessoas ligadas a Marielle. Uma delas, segundo ele, é Mônica Tereza Benício, viúva da vereadora, e outra é uma assessora do partido.
 Marielle foi fruto de uma vingança que chegou sem ameaça. Uma vingança brutal e inaceitável, uma interrupção da democracia. Só que não sabiam quem era Marielle e o mundo está respondendo  afirmou Freixo.
O parlamentar acredita que o caso vai ser solucionado e disse que tem apoiado os familiares e amigos da vereadora, além de colaborar com as informações que a polícia tem solicitado:
 Nossa ansiedade é muito grande. O crime contra Marielle é um crime contra a democracia. A gente não tem a menor dúvida disso. Então, esse caso tem que ser esclarecido. Isso não significa que a vida dela valha mais do que a de qualquer pessoa, mas é um caso que pode estar colocando várias outras pessoas em risco. E quando afronta a democracia, o estado tem que responder. A investigação está sendo feita. A gente não vai achar que o caso vai ser resolvido no tempo da nossa angústia.
Freixo disse ainda que o dia de hoje, quando será realizado na Cinelândia um ato ecumênico pela memória da vereadora, é muito importante, e que mundo vai estar rezando por Marielle.
 Hoje é o dia das muitas Marielles aparecerem em praça pública para rezar por Marielle. Não é à toa que essa jovem negra, que nasceu na favela da Maré e superou tantas coisas, chegou ao ponto que chegou.
Os depoimentos que estão sendo colhidos nesta terça-feira são importantes para a polícia buscar elementos que ajudem a esclarecer as mortes de Marielle e do seu motorista, Anderson Gomes. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira, quando a parlamentar passava pelo Estácio vindo de um evento público na Lapa.

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