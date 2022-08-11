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Folha de São Paulo

Frei Marx quer levar vozes proféticas da fé a ato pela democracia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O frei franciscano Marx Rodrigues dos Reis, da ordem dos frades menores, disse que religiosos devem se unir para "não permitir que as vozes pro...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 07:56

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 07:56

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O frei franciscano Marx Rodrigues dos Reis, da ordem dos frades menores, disse que religiosos devem se unir para "não permitir que as vozes proféticas da fé sejam apagadas". É o que ele acha que vem acontecendo ante reiteradas ameaças golpistas do presidente Jair Bolsonaro.
Frei Marx assinou a carta pela democracia que será lida nesta quinta (11) na Faculdade de Direito da USP, assim como vários grupos franciscanos. A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) não subscreveu o documento, mas está empenhada em combater "posturas antidemocráticas", segundo o religioso católico.
"Acho que é importante toda e qualquer pessoa e toda e qualquer instituição assinar. Mas estamos fazendo um movimento junto com a CNBB para reencantar a democracia."

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