Frei Marx quer levar vozes proféticas da fé a ato pela democracia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O frei franciscano Marx Rodrigues dos Reis, da ordem dos frades menores, disse que religiosos devem se unir para "não permitir que as vozes proféticas da fé sejam apagadas". É o que ele acha que vem acontecendo ante reiteradas ameaças golpistas do presidente Jair Bolsonaro.

Frei Marx assinou a carta pela democracia que será lida nesta quinta (11) na Faculdade de Direito da USP, assim como vários grupos franciscanos. A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) não subscreveu o documento, mas está empenhada em combater "posturas antidemocráticas", segundo o religioso católico.